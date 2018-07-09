申城昨出梅，持续高温要来了-今年梅雨期19天略少于常年，13日起将出现3-5天高温天气

记者 徐妍斐

晨报讯 在度过了一个略短的梅雨期后，尚未等到台风“玛莉亚”登陆我国，申城于昨天宣布出梅。从6月19日入梅，到7月8日出梅，今年本市梅雨期持续了19天，雨量较常年明显偏少。出梅伴随着升温，本周后期申城就将迎来一波35℃高温天。

申城曾经的出梅形势与今年第7号台风“派比亚”紧密联系，谁知“派比亚”一走，直奔我国的第8号台风“玛莉亚”又搅动闽浙沿海的天气风云变幻，梅雨带也随之很不稳定。

随着“玛莉亚”越来越近，其登陆路径也逐渐清晰。昨天14时，超强台风“玛莉亚”中心位于台湾省宜兰县东偏南方约1740公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大风力17级（58米/秒），预计将以每小时25-30公里的速度向西偏北方向移动，逐渐向台湾以东洋面靠近，将于11日早晨前后擦过或登陆台湾岛北部，并于11日白天在福建中部到浙江南部沿海以台风级或强台风级再次登陆。登陆后继续向西北方向移动，强度快速减弱。

由于登陆地点偏南偏远，“玛莉亚”对申城影响有限。随着副热带高压逐渐加强西伸并控制华东中北部地区，昨天本市宣布出梅。

从入梅到出梅，今年本市梅雨期19天，较常年23天略短，并呈现出“非典型”特征，多过程性天气，梅雨期各站累计雨量大多在100-190毫米之间，松江观测站累计雨量最大，达到193.3毫米，徐家汇观测站为134.5毫米，较常年平均243.1毫米明显偏少。

出梅后，本市以晴热少雨天气为主，9-12日最高气温33-35℃；13日起，本市可能出现3-5天持续高温天气，最高气温35-37℃。

受“玛莉亚”外围影响，11-12日本市可能会有短时阵雨，并出现6-7级东南大风。