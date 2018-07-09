日本“黑民宿”下线 酒店价格上涨-部分热门酒店价格翻番　预订最好提前40天

晨报记者 李晓明

从上月中旬起实施的日本民宿新政，正持续影响到日本的暑期旅游市场。记者了解到，新政除了要求民宿必须获得政府审批后才能上线外，对第三方预订平台也要求进行资质审查，目前仅Airbnb、途家等少数平台拿到资质，导致可供选择的民宿数量锐减。不少游客只能无奈选择酒店，房价也随之水涨船高，部分热门酒店已经翻番。

民宿预订平台要有资质

6月15日，日本民宿新政正式实施，民宿必须获得政府审批才能经营，“黑民宿”将全部从网上平台下线。除了对民宿管理从严外，日本政府还对第三方网络预订平台加强资质审查，必须获得官方承认才能从事民宿预订。

记者获悉，目前在所有预订平台中，仅有包括Airbnb、途家在内的少数几家平台通过审核，拿到了民宿经营资质证书。

“新政实施后，实行的双重保障，理论上是合法的房源只能在合法的平台预订。”途家日本业务负责人唐亚杰介绍，短租平台合法资质申请，以监管当局邀请为主，被邀请的平台都是日本非标住宿领域比较知名的，或者是说市场份额已经到了一定程度的，目前日本政府承认的合法民宿也就2000多套，我们基本全部上线完成”。

由于审批的严格，导致此前房源极为丰富的日本民宿数量遭遇了断崖式减少。记者从各大平台获悉，与新政前相比，日本民宿的数量基本上减少了80%以上。像途家、自在客等平台上，原本1、2万家房源，锐减到了2000多家左右。

民宿数量锐减，导致不少游客只能转而预订酒店，由于正值暑期旅游高峰，酒店价格也水涨船高，热门酒店价格甚至翻倍。

同时，各平台也推出了应对措施。Airbnb表示，针对那些已计划前往日本、但因预订取消而导致计划受到扰乱的房客，平台设立了总额为1000万美元的专项基金，用于补偿这部分用户的额外支出。如果房客预订被取消，Airbnb将为其提供全额退款以及与预订价值等额的礼金券。途家也表示，对于不可能申请到编号的非法民宿，他们会按照日本观光厅的相关要求进行处理，同时保证用户的权益不受损失。

业内人士提醒，在一段时间内日本住宿需求会紧张，有日本出行打算的消费者最好能提前40天预订。

还可体验寺庙民宿

另外，如果不想住酒店，一定要体验民宿的话，暑期去日本还可以尝试一下当地的寺庙民宿。

根据日本文化厅发布的数据，该国共有7万多座寺庙。目前，仅有一小部分寺庙有资格对外提供住宿服务，这些寺庙被称为“宿坊”。但上月民宿新法实施后，大多数符合规定的寺庙都可开办民宿。

在新规定的影响下，许多日本寺庙正计划着出租空闲房间。如果预订日本寺庙民宿，一是可通过各大寺庙的官方网站预订。以日本寺庙最集中的高野山为例，山上共有100多间寺庙，其中有50多家提供宿坊体验。比如有名的“一乘院”，在其官网显要位置就有住宿预约的选项。二是可以通过国际预订平台预订，比如booking、Tripadviosr 等平台，特别是后者，搜日本住宿时，类别别选酒店，要选“Special-ty Lodging ”，里面有Temple Lodging in Japan的选项，就是日本可住宿的寺庙了。