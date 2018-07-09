全国高校电竞联赛 上海赛区决赛落幕

晨报记者黄宇龙报道 以“激情电竞·超越梦想”为口号的2017-18CUEL全国高校电子竞技联赛上海赛区春季总决赛于7月7日在上海竞界电竞体验中心举办，本次赛事由国家体育局信息中心主办，上海市电子竞技运动协会、上海九育教育科技有限公司承办，上海网鱼信息科技有限公司、上海立洲文化传媒有限公司、上海珑讯电竞信息科技有限公司协办。

伴随着沪上“文创50条”的出台，未来五年，上海文化创意产业增加值占全市生产总值比重达15％左右。2017年上半年，中国电竞产业年产值已突破360亿，同比增长43.2%。

2017-18CUEL全国高校电子竞技联赛上海赛区比赛是面向大学生的专业赛事，旨在弘扬电竞正能量，为大学生提供一个以电竞为核心的交流平台。本次大赛在全市设立了四大赛区，上海交大、同济大学等36所沪上知名高校的千余名高校选手同场竞技、角逐桂冠。

决赛项目由《英雄联盟》《炉石传说》《FIFA On-line3》三大项目组成，每个项目均由四大赛区的冠军队伍参赛，采取分组对抗的方式，最终来自上海工程技术大学的SUES战队获得了《英雄联盟》的冠军，来自上海思博职业技术学院的SND.A战队获得了亚军。