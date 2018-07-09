他们才是全民足球的“鼻祖”-人口小国乌拉圭如何在足球领域保持长盛不衰

晨报特派记者 金昊（莫斯科7月8日电）

16世纪初，葡萄牙航海家麦哲伦和他的船队横渡大西洋来到了富饶而神秘的南美大陆，他们沿着海岸线一路前行，在来到拉普拉塔河入海口时，一位船员大喊“蒙得维的亚”，在葡语中这句话意为“我看到了一座山”，这便是乌拉圭首都蒙得维的亚这座城市名称的由来。

从1680年往后的200多年里，乌拉圭一度沦为殖民者争夺的对象，西班牙和葡萄牙曾先后将其并入阿根廷和巴西。直到1828年8月27日，以胡安·安东尼奥·拉瓦列哈为首的乌拉圭爱国人士彻底收复了蒙得维的亚城并宣告乌拉圭独立，乌拉圭东岸共和国也正式宣告成立。

每一个经历过殖民统治的民族内心都极度渴望证明自己的强大，而每个民族的选择也不尽相同，受拉美文化影响极深的乌拉圭人选择了足球。于是，一代又一代乌拉圭人走上了这条证明自己民族强大的道路，他们成功了。

当冰岛人在连续两届大赛上震惊全世界之后，“全民足球”似乎成了冰岛人的标签，但实际上，放眼国际足坛，第一个能做到这一点的其实是乌拉圭人。这也是他们能够始终停留在世界强队之列的原因。

全民参与，扩大选材范围

乌拉圭人到底有多爱足球？据说，每个乌拉圭男孩在会走路之后从父母那里收到的第一个礼物，都是足球。这个说法无需考证，走在蒙得维的亚的大街上，无论是球场、草坪还是广场上，到处都是足球少年的身影，很多成年男性也会参与其中。足球，已经真正融入了乌拉圭人的生活。

为了满足乌拉圭人对于足球的热爱，乌拉圭足协设计了一套完备的足球体系，所有热爱足球的人都能和志同道合的人们一起参与到这项运动中。这项体系大致分为两个部分：业余部分和职业部分。

业余部分包括儿童组（5－12岁）、青年组（13－20岁）、沙滩足球、室内足球、女子足球、高中和大学联赛等分支，每一个分支都遍布各类足球俱乐部，且每年也会有固定的比赛。此外，乌拉圭校园足球也十分红火，学校通常只上半天课，课余时间大多数男生都会选择去踢球。乌拉圭足协的工作人员曾透露，在乌拉圭办一家业余足球俱乐部非常简单，你只需要提供教练和一块场地（哪怕不是球场）就可以了，其他装备都会由球员自己准备好。

到了职业部分，乌拉圭甲级和乙级联赛的共30支职业俱乐部，会选拔球员进入他们的U14、U15、U16、U17和U20梯队，相较于业余层面的广覆盖，职业层面更强调精英化，条件和待遇也好很多。据统计，乌拉圭业余层面各分支的注册球员约215000人（指参加正式比赛的球员，不包括在俱乐部以踢球为乐趣的球员），而在职业层面约3000人。这样的数据即便放眼全球都是名列前茅的。

百年大计，教育为本

乌拉圭甲级联赛的佩纳罗尔和民族队是乌拉圭联赛的旗帜，他们曾分别夺得过49次和44次联赛冠军。而在这两大巨人的身后，捍卫者竞技俱乐部以4次联赛冠军排在历史第三位。但与佩纳罗尔和民族这两大豪门相比，既没有太多资金、也没有优越硬件条件的捍卫者竞技，培养的国脚却丝毫不少。

捍卫者竞技队的主场坐落于蒙得维的亚市中心，破旧的大门、石头砌成的看台，这一切让人感觉这座球场的条件甚至还不如中国一些名校的学校操场。但是，这座仅能容纳1万人的小球场里却走出了无数乌拉圭国脚。

捍卫者竞技青训的秘诀是什么？据捍卫者竞技俱乐部的青训员工透露，他们的青训不只是教孩子们怎样踢球，更要先教会做人。“我们一直在给小球员讲述一种理念，那就是要有良好的行为举止、对人尊重、认真学习，这些对于足球运动员都是非常重要的品德。因为他们的足球生涯终有结束的一天，他们今后的人生需要这些品德。”

在乌拉圭，小球员通常在十四五岁就会来到足球资源相对集中的蒙得维的亚，住进俱乐部宿舍开始训练、比赛和学习生活。因此以捍卫者竞技为代表的乌拉圭青训体系非常重视从小培养球员的这些优良品德。而在U13到U20的乌拉圭国家队集训中，乌拉圭足协会让专门的讲师向球员介绍乌拉圭足球的历史，让他们感受到进入国家队的那份荣誉；同时告诫他们要懂得帮助、友谊和责任。

情感营销，贴近球迷

与在欧洲足坛比较普遍的股份制不同，乌拉圭的足球俱乐部大多实行会员制，其拥有者是全体会员。会费是该俱乐部最主要的收入来源，约占总收入的三成，其余收入来源分别是电视转播、门票、授权产品和卖球员。球迷是俱乐部真正的“衣食父母”。所以，俱乐部也非常重视与球迷之间的情感维护。

为了满足球迷的需求，俱乐部会经常组织球迷活动，让大家体会到俱乐部的凝聚力。与此同时，俱乐部也会开发各种授权产品，从球衣、棉服到书本、铅笔，球迷可以让自己的生活充满所支持球队的元素。俱乐部会员通过每年缴纳一定的年费换取诸如门票、活动参与权、小礼品等福利，同时还可获得对俱乐部重大事项的表决权。

在乌拉圭，赞助商和俱乐部之间的关系相当融洽。俱乐部需要有自己的历史，诸如名字、队标等都是最需珍惜的资源，不能随着赞助商的改变而改变。但俱乐部也会处处为赞助商争取收益，通过球场和看台命名、发布会广告等等渠道为赞助商宣传推广。如此既保证了赞助商的利益，又使得俱乐部在运营方面保持稳定，进而可将更多精力投入到人才培养当中。