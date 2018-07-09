要闻|泰国对普吉游船翻沉事故立案调查

■初步确定失事船只两名船长对事故负主要责任■中方希望泰国完善旅游环境和管理





昨天，在泰国普吉，来自民间的公羊救援队与普吉蓝海救援队成员参与救援。 /新华社





据新华社报道

中国驻泰国大使吕健8日中午说，泰国警方及有关部门已经对普吉游船翻沉事故正式立案调查，中方也将参与相关调查。

中泰双方当日在设立于普吉岛查龙湾码头的救援指挥中心召开首次联合新闻发布会。吕健说，泰国总理巴育高度重视此次事故的相关处置，要求泰方与中方保持密切合作，中方对此表示高度赞赏。只要还有失踪人员，搜救就不会停止，只要有百分之一的希望，就会尽百分百的努力。

吕健表示，中方工作组将密切配合泰国政府及军方的救援工作，希望泰方尽快推进搜救工作取得进展，尽快调查事故原因，尽快妥善处理善后事宜。他还表示，希望泰国进一步完善旅游环境和管理，使中泰旅游合作在未来进行得更加顺利。

泰国旅游和体育部长威拉萨表示，目前仍在72小时黄金救援期，泰国政府将全力搜救失踪人员，并全力调查事故原因。中方在救援人员及设备方面给予了大力协助。

普吉府府尹诺拉帕介绍，泰方搜救人员8日将主要展开潜水救援以及海面和空中搜救。普吉府已经向相邻的甲米府和攀牙府提出协助请求，扩大搜救范围。

普吉府警察局局长提拉蓬表示，警方初步调查确定失事船只的两名船长为嫌疑人，对事故负主要责任。警方已经传唤两名嫌疑人进行进一步调查，同时还将扩大调查范围，包括寻找更多目击证人。据诺拉帕透露，目前已将全部气象资料及港务厅批准船只出海的信息交由警方调查处理。

据悉，当地有关部门已经起诉两名涉事船长，“凤凰”号船长被诉因疏忽造成他人死亡，“艾莎公主”号船长被诉因疏忽造成他人身心受损害。