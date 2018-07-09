习近平为新时代党的组织路线划重点

选拔高素质干部队伍，首先要明确新形势下党和国家对干部的要求。5月20日，中共中央办公厅印发的《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》中指出：“要落实好干部标准，大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部，鲜明树立重实干重实绩的用人导向。”

干部工作首先要选出好干部，但好干部不能靠感觉凭印象，一定要有标准。我们党作为马克思主义政党，历来把政治标准作为选人用人的首要标准。习近平指出：“坚持好干部标准，把政治标准放在第一位。”是否符合政治标准，一看政治忠诚，是否牢固树立“四个意识”；二看政治定力，是否坚定“四个自信”；三看政治担当，是否坚持原则、敢于斗争；四看政治能力，是否善于从政治上观察和处理问题；五看政治自律，是否严格遵守党的政治纪律和政治规矩。政治合格，既是新时代我党选拔干部的第一标准和首要条件，也是党员干部必备的政治素养。

考核是选好人、用好人的关键。习近平指出：“要建立日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系，强化分类考核，近距离接触干部，使选出来的干部组织放心、群众满意、干部服气。”要建立公开、公平、科学的干部考核机制，让干部“过五关斩六将”，让上者硬气、下者服气、看者顺气。