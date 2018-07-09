习近平为新时代党的组织路线划重点

“为政之要，莫先于用人。”政治路线确定之后，干部就是决定因素。实现中华民族伟大复兴的中国梦，关键在党，关键在人，关键在培养和造就高素质的干部队伍。7月4日，习近平在全国组织工作会议上指出：“贯彻新时代党的组织路线，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍是关键，重点是要做好干部培育、选拔、管理、使用工作。”请随“学习中国”小编一起学习。
一、做好干部培育工作 “尚贤者，政之本也。”我们党历来高度重视选贤任能，始终把选人用人作为关系党和人民事业的关键性、根本性问题来抓。发现培养选拔优秀年轻干部是加强领导班子和干部队伍建设的一项基础性工程，是关系党的事业后继有人和国家长治久安的重大战略任务。
如何培育好干部？习近平曾说：“成长为一个好干部，一靠自身努力，二靠组织培养。”他在2013年全国组织工作会议上指出：“干部成长是有规律的，年轻干部从参加工作到走向成熟，成长为党和国家的中高级领导干部，需要经过必要的台阶、递进式的历练和培养。”对于年轻干部的培养，习近平多次强调“基层经历”。他要求：“对那些看得准、有潜力、有发展前途的年轻干部，要敢于给他们压担子，有计划安排他们去经受锻炼。”“越是有培养前途的年轻干部，越要放到艰苦环境中去，越要派到改革和发展的第一线去。”只有扎根至深，才能枝繁叶茂。习近平指出：“要建立源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系，教育引导干部加强党性修养、筑牢信仰之基，加强政德修养、打牢从政之基，严守纪律规矩、夯实廉政之基，健全基本知识体系、强化能力之基，增强干部素质培养的系统性、持续性、针对性。”
二、做好干部选拔工作
选拔高素质干部队伍，首先要明确新形势下党和国家对干部的要求。5月20日，中共中央办公厅印发的《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》中指出：“要落实好干部标准，大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部，鲜明树立重实干重实绩的用人导向。”
干部工作首先要选出好干部，但好干部不能靠感觉凭印象，一定要有标准。我们党作为马克思主义政党，历来把政治标准作为选人用人的首要标准。习近平指出：“坚持好干部标准，把政治标准放在第一位。”是否符合政治标准，一看政治忠诚，是否牢固树立“四个意识”；二看政治定力，是否坚定“四个自信”；三看政治担当，是否坚持原则、敢于斗争；四看政治能力，是否善于从政治上观察和处理问题；五看政治自律，是否严格遵守党的政治纪律和政治规矩。政治合格，既是新时代我党选拔干部的第一标准和首要条件，也是党员干部必备的政治素养。
考核是选好人、用好人的关键。习近平指出：“要建立日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系，强化分类考核，近距离接触干部，使选出来的干部组织放心、群众满意、干部服气。”要建立公开、公平、科学的干部考核机制，让干部“过五关斩六将”，让上者硬气、下者服气、看者顺气。
三、做好干部管理工作
干部工作既要选对人，又要管好人。管理好干部首先要健全干部管理机制，让干部行走在制度的框架内，让权力关在制度的笼子里。
没有监督的权力必然导致腐败，这是一条铁律。要加强对干部的日常管理与监督，把“对党忠诚、个人干净、敢于担当”的要求，贯穿于干部管理的全过程。习近平指出：“要建立管思想、管工作、管作风、管纪律的从严管理体系，加强全方位管理，加强党内监督，管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时，特别是要把一把手管住管好。”
要始终坚持党规党纪严于国家法律的尺度，通过刚性约束严格执纪，坚持他律和自律结合、道德教化和法治手段兼施，让干部时时刻刻高度警惕，心有所畏、言有所戒、行有所止。
四、做好干部使用工作
优秀干部成长起来了，培养出来了，关键还要用好。习近平指出：“不用，或者用不好，最终等于还是没有好干部。”用一贤人则群贤毕至，见贤思齐就蔚然成风。在用好优秀年轻干部这件事情上，习近平指出：“选人用人是党内政治生活的风向标，用人上的不正之风和腐败现象对政治生活危害最烈，端正用人导向是严肃党内政治生活的治本之策。”选人用人导向正确，党内政治生活就会正气充沛，干部就会凝心聚气、见贤思齐；选人用人不公，就会人心涣散、邪气丛生，使政治生态陷入恶性循环。正确的政治路线要靠正确的组织路线来保证，有了忠诚干净担当的干部队伍、过硬的领导班子，健康的党内政治生活才有坚实的组织基础，党内政治生活基本规范才能得到严格执行。
“千秋基业，人才为本。”“任人唯贤”是中华民族一直崇尚的选才境界。坚持正确的选人用人导向，真正让那些忠诚干净担当的干部得到褒奖和重用，才能使党内正能量更加充沛。我们要以用人环境的风清气正促进政治生态的山清水秀。
（本文来源：学习中国）