2018-07-08 来源： 新华网

新华社开罗７月８日电 （国际观察）“一带一路”助中阿构建命运共同体

新华社记者张栩

中阿合作论坛第八届部长级会议将于１０日在北京举行，为未来中阿共建“一带一路”制定清晰可行的路线图。

分析人士指出，此次会议将为中阿关系发展注入新动力，为中阿共建“一带一路”开辟新局面，推动中阿构建命运共同体。

合作对接

历史上，中阿因丝绸之路相知相交。在经济全球化深入发展的今天，中阿成为“一带一路”建设的重要合作伙伴。双方积极对接发展战略，深化各领域务实合作。

科威特积极响应中方“一带一路”倡议，是最早同中国签署“一带一路”合作文件的国家之一。科威特埃米尔萨巴赫将出席本届部长级会议开幕式。

萨巴赫在接受新华社记者专访时说，科威特的战略发展规划旨在实现科威特战略转型，让科威特成为一个多元化经济体，成为能够吸引投资的国际贸易和金融中心。与中国的“一带一路”倡议相对接，将有助于科威特实现这一目标。

２０１６年，沙特阿拉伯提出了旨在摆脱对石油的依赖、发展多元化经济的“２０３０愿景”。在实施过程中，沙特积极与中国展开合作。两国成立了中沙高级别联合委员会，有力推动沙特“２０３０愿景”和中国“一带一路”倡议对接。

中国外交部网站数据显示，２０１７年中沙双边贸易额约５００亿美元，同比增长１８.３％。

互利共赢

中阿合作论坛第七届部长级会议２０１６年５月在卡塔尔首都多哈举行。近两年来，中阿合作飞速发展。

阿拉伯国家联盟（阿盟）副秘书长胡萨姆·扎基将参加本届部长级会议。他在出发前接受记者采访时说：“中国在对外交往时不预设政治条件，阿拉伯国家普遍乐于和中国开展合作。”

扎基指出，阿拉伯国家和中国的贸易额在２０１７年达到１９２０亿美元，双方贸易关系良好，具有进一步增长的空间。

在“一带一路”框架内，中阿双方合作项目有序展开。埃及新行政首都中央商务区、中国—沙特（吉赞）产业园、中国—阿曼（杜库姆）产业园等合作项目均已启动。中国－阿曼（杜库姆）产业园规划总投资６７０亿人民币，是外国投资者在阿曼投资建设的最大产业园。

未来可期

中阿关系的发展，是有利于双方、地区和全球的事业。双方期待推动各领域合作迈上新台阶，特别是加强共建“一带一路”合作。

阿尔及利亚政治分析家萨利姆·哈马迪说，阿尔及利亚可以与中国在各个领域更加深入交流，特别是经济方面。

摩洛哥经济学者塔里克·马尔基说，“一带一路”倡议对摩洛哥来说是一个新机遇。摩洛哥与欧洲隔海相望，具有独特的区位优势，并且拥有高素质的劳动人口。通过参与“一带一路”建设，摩洛哥希望成为连接欧洲和非洲的区域枢纽，吸引来自欧洲和中国的投资。

对于能源基本依赖进口的约旦来说，“一带一路”带来了诸多发展机遇，特别是在能源领域。中方参与的阿塔拉特油页岩电站项目预计２０２０年建成投产，年供电量３７亿千瓦时，可以满足约旦１０％至１５％的用电需求。

约旦中国问题专家马尔旺·苏达哈认为，中国提出的“一带一路”倡议及其为推进该倡议所作出的种种努力，将改变“一带一路”沿线各国的发展状态，带来全方位的发展进步。