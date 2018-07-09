自主创新需要等待“时间的玫瑰”盛开

证券时报记者 王君晖

中美贸易摩擦渐成常态，美国对中兴通讯的芯片封锁让我们不得不重新审视自身的技术和创新水平。一时间，网络上关于中国企业创新能力不足的指责纷纷扬扬，呼吁减少资本运作，加强研发投入，鼓励创新，重点发展硬科技的声音不绝于耳。这些声音体现了社会和公众在面对外部冲击时的反省，而当一种声音成为更大范围的共识时，也就意味着我们经济发展模式以及作为经济微观基础的企业，在研发创新方面确实存在一定短板。

一些短板的存在有其历史原因，任何企业的发展都脱离不了中国改革开放和宏观经济的发展道路，在40年开放的进程中，中国在承接国外产业转移过程中形成了一些山寨和模仿创新的惯性，尤其在中国经济近十几年的高速增长中，对于规模和速度的追求更占上风，而创新意识从萌芽到茁壮生长是一个并不短暂的过程，要培育出真正的创新型企业，除了需要时间的灌溉，更需要持续且大量的研发投入。

研发投入占GDP的比重体现了一个国家在创新方面的投入力度。从2014年开始，我国研发经费投入占GDP的比重已超过2%，这被认为是一个国家进入创新活跃期的时间窗口。近年来，该项比重保持持续上升态势，至2017年已达到2.12%，超过欧盟15国的平均水平，年研发经费投入总量为1.75万亿元，仅次于美国，居世界第二位。

这些数据表明，从国家层面来看，创新氛围是较为活跃的，正是在此背景下，十九大提出了经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段；从微观来看，近期中金公司发布的一组数据也明确反映出作为微观基础的中国企业在研发投入方面有较大的热情。以A股上市公司这一中国最优质企业群体为样本，从规模来看，2017年A股上市公司研发费用共5705亿元，其中金融板块73亿元，非金融板块中主板、中小板、创业板公司分别为3975亿、1142亿、515亿元；从研发强度来看，相比主板公司，中小创公司在研发上投入更大；从行业层面看，信息服务、信息设备、电子、电气设备、机械等行业研发费用占收入比例较高。

中金公司在研发强度较大的行业中，按照2008～2012年的研发强度将行业内的个股分为三组，通过对比这三组股票2013～2017年的收入增速发现，绝大多数公司过去5年研发投入的排序与接下来5年收入增速的排序基本一致，2013年以来，高研发强度等权重组合平均每年跑赢低研发强度组合4.9个百分点。这些数字清晰反映出技术创新是企业的生命源泉，研发投入可以不断筑高竞争壁垒，并最终变成企业的财富。

可以预见，在新兴产业和数字经济飞速发展的当下，增强创新能力，加大研发投入，将会成为更多企业的共识。当然，自主创新尤其是核心技术创新，对于投入的资金和时间都有极高的要求，尽管我们已经意识到自主创新的重要性，并且开始加大投入，但要真正产生效果还需要很长的时间。因此，看待这个问题既要有久久为功的决心，也要有不期速成的耐心。