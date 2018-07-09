9家巴氏奶工厂全通过验收，光明乳业鲜活时代来临



7月7日，光明乳业召开优质乳工程验收会，旗下巴氏奶生产工厂全部通过验收，优倍鲜奶全面开启75℃鲜活时代。国家农业科技创新联盟办公室处长庄严、国家奶业科技创新联盟理事长王加启、国家奶业科技创新联盟副理事长顾佳升以及上海市奶业协会领导应邀出席。

严苛标准成就优质乳工程

据了解，优质乳工程涵盖生乳、工艺和产品等方面，确定了牛奶生产全过程的关键控制点。该工程标准非常高，细菌总数、蛋白质等规定均远高于国家标准，部分指标甚至高于欧美标准，达到国际先进水平。

旗下9家巴氏奶工厂全部通过验收，也得益于光明乳业对品质的严苛要求。从牧场奶牛开始，光明乳业特优级奶源核心牧场菌落总数平均1万cfu/ml高出欧盟标准10倍。公司拥有行业内唯一的国家重点实验室——乳业生物技术国家重点实验室，同时拥有世界最大的乳品单体工厂，是乳品行业内首家获得美国AIB标准认证企业（ “AIB标准”是当前发达国家通行的食品安全与环境卫生的国际标准之一）。此外，光明乳业是行业内唯一的五星级冷链物流企业，也是行业内唯一一家通过BRC S&D全球食品安全标准认证的冷链物流企业。

根据AC尼尔森统计数据，目前光明乳业巴氏奶在国内市场份额达到48.5%，居行业之首。作为巴氏奶领军企业，光明乳业以严苛的生产标准，通过保证奶源采集、生产、加工、运输、销售等所有环节优秀，最终被评为优质乳，打造出国内领先的低温奶品牌。

传统乳企带来全新 “新鲜”活力

牛奶的营养，除了蛋白质、脂肪、钙等，更重要的是活性物质，保留牛奶天然活性营养是优质乳工程核心要求。据研究发现，乳铁蛋白广泛分布在人乳汁和哺乳动物乳汁中，是母乳中的核心免疫蛋白，具有抗菌、抗病毒作用。巴氏鲜奶最大限度地保留牛奶的活性物质和天然营养，是国际乳品消费的主流趋势，美国、加拿大、日本等国家巴氏鲜奶市场占有率达95%—99%。

光明乳业优质乳工程代表产品——优倍鲜奶，在原有巴氏杀菌工艺85℃基础上再革新与突破，成功实现75℃杀菌。通过更低的杀菌温度，保留鲜奶中更多活性物质，将乳铁蛋白含量进一步提高，开启75℃鲜活时代。

本次旗下生产巴氏奶的所有工厂通过优质乳工程验收，光明乳业正在为传统乳品行业带来全新的“新鲜”活力。