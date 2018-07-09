习近平举行仪式欢迎科威特埃米尔访华并同其举行会谈

新闻频道 来源：央视网 2018年07月09日 19:31A-A+

我要分享

央视网消息（新闻联播）：国家主席习近平9日下午在人民大会堂北大厅举行仪式，欢迎科威特国埃米尔萨巴赫对我国进行国事访问。

天安门广场上鸣礼炮21响。

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，全国人大常委会副委员长曹建明、国务委员王毅、全国政协副主席辜胜阻等出席欢迎仪式。

陪同萨巴赫访华的有副首相兼外交大臣，副首相兼内阁事务国务大臣，财政大臣等。

军乐团奏科中两国国歌。

萨巴赫是应习近平的邀请对我国进行国事访问的。

欢迎仪式后，习近平主席在人民大会堂同埃米尔萨巴赫举行会谈。两国元首一致决定建立中科战略伙伴关系，为新时期中科关系注入新动力、开辟新前景。

习近平欢迎萨巴赫第7次访华，赞赏萨巴赫为中科关系发展作出重要贡献。习近平指出，中科是患难见真情的好朋友。建交47年来，双方始终真诚友好、平等相待，务实合作的深度和广度不断延伸，给两国人民带来了实实在在的好处。当今世界正处在变革调整的关键期，中方提出构建人类命运共同体，就是要以合作深化共同利益，以融合促进世界和平，同世界各国实现合作共赢、共同发展。

习近平强调，中方把科威特作为在海湾方向共建“一带一路”和维护地区稳定的重要合作伙伴。双方要深化政治互信，坚定支持彼此核心利益。中方将一如既往支持科方走符合本国国情的发展道路。科威特是最早同中国签署共建“一带一路”合作文件的国家。双方要加强发展战略对接，争取实现合作项目早期收获。要扩大在能源、基础设施、金融、贸易、投资等领域合作，密切人文交流，深化安全和反恐合作。中方愿同科方加强沟通和协调，推动中国同海湾阿拉伯国家合作委员会关系稳步向前发展，共同促进地区和平稳定。

萨巴赫表示，中国是世界公认的爱好和平的国家。科威特珍视同伟大中国的传统友谊和紧密合作关系，高度评价中国在国际事务中主持公道正义，视中国为值得信赖的朋友和伙伴。科方坚定奉行一个中国政策。我此访带来前所未有庞大的代表团，科方愿同中方在互信的基础上，本着务实的精神，加强在政治、经济、文化、安全等领域合作关系，合作建设“一带一路”，共同促进海湾地区乃至世界的和平与安全。

会谈后，两国元首见证了多项双边合作文件的签署。双方还发表了《中华人民共和国和科威特国关于建立战略伙伴关系的联合声明》。

杨洁篪、王毅等参加。