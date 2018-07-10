两强相遇-想要勇者胜还得看心态

晨报特派记者 金 昊（圣彼得堡7月9日电）

在经历了“世界第二和世界第三”的决战后，比利时人又向他们的冠军梦想迈进了一步，马丁内斯将卢卡库右移、德布劳内前提的战术让巴西队措手不及，而这个变化也收到了很好的效果。但他们即将面对的“高卢雄鸡”，显然不是以内马尔为单核的巴西那么好对付。两年前折戟欧锦赛赛场的法国队，经过两年的历练已经愈发成熟，以格列兹曼、博格巴、瓦拉内为中轴线的他们在攻防两端都具备了夺冠的实力。

平心而论，以法国和比利时的实力，任何一队进入决赛都不令人意外，但半决赛的相遇，让这两支球队只能有一支前往卢日尼基参加决赛。因此，两支球队在心态方面的把控会成为决定比赛结果的关键。

法国：边后卫协防成重点

由于莫斯科连日来的阴雨天气，当地时间7月9日下午，法国队并没有在莫斯科郊区的驻地完成最后一练，他们选择在抵达圣彼得堡之后再进行赛前训练。

从淘汰了乌拉圭开始，法国队再次进入封闭训练，希望能够减少来自外界的打扰。面对乌拉圭的比赛，在淘汰阿根廷一战中大放异彩的姆巴佩突然失去了上一战的风采，面对本届世界杯防守最好的乌拉圭，年轻的姆巴佩陷入了单打独斗，这也让法国队的右边路进攻趋于停滞。但好在，另外一位进攻核心格列兹曼状态及时复苏，他的一传一射帮助球队法国队打开了局面，也让失去了卡瓦尼的乌拉圭彻底陷入困境。

此番面对比利时，德尚大概率不会对首发阵容做出调整，但德尚必须要考虑两个边后卫单兵防守能力过弱的情况。在比利时的上一场比赛中，卢卡库出现在了右边锋的位置上，这一转变让刚刚复出的巴西队长马塞洛苦不堪言。相比马塞洛，埃尔南德斯无论是速度还是身体都要处于下风。如何解决这个点的防守，是德尚需要考虑的问题。

除此之外，中场大将马图伊迪将在本场比赛中复出。根据以往的比赛来看，马图伊迪在比赛中非常喜欢带球向前，这会增加另外一位后腰坎特的防守难度。在比利时队已经展示了自己的反击有多么犀利的情况下，如何布置后防线身前的后腰人选，也是德尚需要解决的一大问题。

比利时：卢卡库继续出任右边锋

不同于法国队抵达圣彼得堡再进行训练，比利时人选择在驻地莫斯科训练完之后再前往圣彼得堡。但同样，他们的赛前训练也没有对外界开放太久。

但实际上，这并不妨碍大家知道比利时的部分战术安排。在昨天接受外媒专访时，比利时队长阿扎尔已经透露了马丁内斯在下一场比赛中的战术安排：“我不能告诉你太多（有关下一场的战术），但我可以告诉你的是，我会继续踢左边，卢卡库会继续踢右边。”

翻看马丁内斯的执教履历，这并不是个让人难以理解的决定。在执教埃弗顿时期，马丁内斯就曾经尝试过让卢卡库出任右边锋，奈史密斯突前，米拉拉斯踢左边锋的阵型，这样的战术也收到过不错的效果。而当奈史密斯和米拉拉斯升级成阿扎尔和德布劳内的时候，这一战术在反击过程中的杀伤力被无限扩大。

当然，和法国队一样，比利时同样在防线上有需要尽快解决的漏洞。在左边翼卫的位置上，马丁内斯一直没有做出决定，卡拉斯科和查德利都得到了机会。从过往几场比赛来看，查德利的表现要明显优于卡拉斯科，但马丁内斯对卡拉斯科的偏爱众人皆知，因此，这个位置的人选存在一定变数。

此外，在拖后中卫的位置上，队长孔帕尼目前已经复出并在对阵巴西的比赛中打满全场。但回顾一下孔帕尼的表现，另一名中卫博亚塔的状态显然要比他更出色。面对速度和力量兼具的法国攻击线，到底是用状态更好的博亚塔还是用经验丰富且能够掌控全队的孔帕尼？马丁内斯需要好好动一番脑筋。

7月11日02:00

法国 VS 比利时