报名截止时间延后至7月17日-2018“新闻晨报杯”上海市中学生暑期篮球赛 等你来战！

见习记者 吴文俊

呼朋引伴火热赛场搏杀，青春飞扬难忘暑期美好，世界杯的火爆举行让申城街头燃起了足球热潮，而从7月下旬开始，篮球就将接档，因为，2018“新闻晨报杯”上海市中学生暑期篮球赛就要来了。

“新闻晨报杯”上海市中学生暑期篮球赛报名启动以来，在沪上校园篮坛反响热烈，众多学校和热爱篮球运动的学生纷纷组队报名迎战。目前报名已经接近尾声，考虑到部分球队已经注册成功，但在球员信息提交的环节上仍需要时间，经组委会研究决定，原定7月10日关闭的网上报名系统将延后至7月17日关闭。如有意参赛，请学校和队伍一定尽快完成报名工作。

迄今为止已经成功举办了14届的“新闻晨报杯”上海市中学生暑期篮球赛已于6月15日再度开启报名通道，本次比赛共分：高中公开组、初中公开组、高中学校组、初中学校组，女子3对3组共5个组别，参赛选手可以根据自己的需要选择组别后进入报名通道填写相关资料信息。本次比赛报名日期为：自2018年6月15日起至7月17日截止，报名方式：扫描二维码或输入http://www.shsunshine.org/xwcbb/进入报名通道填写相关信息，经审核无误后，将会通过短信、邮箱或电话联系等方式通知领队和教练。