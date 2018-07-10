“梦想·不止舞台”上海大剧院公布2018-19演出季-149台近300场艺术盛宴启幕

晨报记者 邱俪华

实习生 陈君燕



上海大剧院20周年庆典系列活动再度吸睛，以“梦想·不止舞台”为主题的2018-19演出季近日正式发布，歌剧、芭蕾、交响、戏剧、戏曲等149台近300场演出将陆续登场，以“致敬经典”“歌剧典赏”“发现最美”“艺聚当代”四大板块展现不同表演艺术形态的舞台魅力，而再度推出的“不容错过 TOP10”，从传统艺术门类歌剧、交响、芭蕾，到国际流行的跨界形式音乐戏剧，均是不可多得的大热之作，足可一窥当今表演艺术的经典传承与创新多元。



四大主题策划

经典与多元并举

上海大剧院2018-19演出季推出四大主题策划：“致敬经典”，邀来世界著名艺术团体呈现交响、芭蕾、戏剧等历久弥新的传世名作；“歌剧典赏”，继续推出国内外优秀的歌剧制作；“发现最美”，持续聚焦国内艺术创作力量，并推出一批优秀原创剧目；“艺聚当代”，倡导文化跨界融合，拓展当代舞台更多元的表达。

其中，戏剧板块备受期待。“当代实验及国际化剧场的代名词”柏林邵宾纳剧院与伦敦合拍剧团强强联合，根据斯蒂芬·茨威格同名小说改编成了话剧版《心灵的焦灼》，被评为“犀利和深刻到发光”。世界知名前卫戏剧艺术家罗伯特·威尔逊将再次来到大剧院，上演其亲自担任导演、舞美设计的作品《沙人》。通过《声临其境》 圈粉无数的赵立新将与金星联袂主演瑞典戏剧大师奥古斯特·斯特林堡编剧的《父亲》。莎士比亚戏剧《裘力斯·恺撒》《哈姆雷特》 分别以高清放映与现场表演的形式呈现，后者由李六乙工作室全新制作、英国皇家莎士比亚剧团鼎力支持，胡军、濮存昕、卢芳等北京人民艺术剧院的明星大腕主演。世界音乐剧大师安德鲁·劳埃德·韦伯的原版音乐剧《猫》阔别十余载后回归大剧院，原版音乐剧《摇滚学校》 也将首次来到中国，《音乐之声》《谋杀歌谣》《妈妈咪呀》《放牛班的春天》等音乐剧中文版也将陆续上演。上海国际默剧节、英国书屋剧院与TNT剧院的原版戏剧系列、椎·剧场当代话剧系列也将于大剧院亮相。

歌剧与音乐板块也是佳作迭出。巴洛克歌剧指挥大师勒内·雅各布斯率领德国弗莱堡巴洛克乐团及一众著名歌唱家来沪，上演莫扎特《费加罗的婚礼》半舞台版。祖宾·梅塔与张艺谋将携手再一次打造普契尼经典歌剧《图兰朵》。著名华人女高音和慧将与苏州交响乐团携手带来拿手曲目。作为伯恩斯坦最杰出的学生之一，音乐总监马琳·阿尔索普将率巴西圣保罗交响乐团举行首次访华音乐会。2019上海大剧院新年音乐会将在年终岁末奏响，爱沙尼亚“国宝指挥”尼姆·雅尔维亲自执棒，上演两场新年音乐会。

戏曲板块里，上海昆剧团“国宝级”艺术家蔡正仁等京昆名家将上演大师版昆剧《铁冠图》，上海京剧院陈少云、王珮瑜、李军、严庆谷等名家将各自上演拿手好戏，何念导演、金复载设计音乐、梅派大青衣史依弘主演的根据徐克电影《新龙门客栈》改编的同名京剧也将上演。“京剧·未来式”国光剧团系列演出将由京剧名家魏海敏领衔，带来京剧演唱会、《十八罗汉图》与《天上人间 李后主》等京剧新美学之作。值得一提的是，上海大剧院出品制作的昆剧《浮生六记》 根据清代沈复的同名散文改编，由“中国戏剧奖·曹禺剧本奖”得主罗周编剧，江苏省演艺集团昆剧院优秀青年演员施夏明、单雯主演，将是大剧院推动长三角区域协作、发挥引领辐射作用的首部作品。

年度“演出风向标”

“TOP10”领跑新演出季

此次演出季，大剧院精挑细选了十台品质上乘的演出，有望续写上一份“不容错过TOP10”榜单实现的口碑市场双佳绩，也将提前揭示下一轮年度“演出风向标”的诞生。

“不容错过TOP10”榜单首推三台歌剧与交响：上海大剧院首部户外歌剧、与德国汉堡国家歌剧院联合制作的“魔都版”《魔笛》将在夏夜登场，该制作保留了莫扎特笔下的经典旋律，重点着墨于人类纯真的情感，旨在吸引青少年群体。著名指挥家许忠执棒的瓦格纳歌剧《漂泊的荷兰人》，则是今年3月由“德国音乐之乡”埃尔福特剧院世界首演的最新制作。有“法国最佳交响乐团”之誉的巴黎管弦乐团将在“指挥天才”丹尼尔·哈丁的率领下重登大剧院。

同时，“不容错过TOP10”榜单共有四家世界级舞蹈名团上榜。“意大利芭蕾学派的代言人”米兰斯卡拉歌剧院芭蕾舞团十二年后携《堂·吉诃德》回归大剧院，此次上演的是努里耶夫编导版本，以此致敬这位芭蕾巨星诞辰八十周年。美国舞坛“最具传奇色彩和划时代意义”的纽约城市芭蕾舞团将首次造访中国大陆，上演多部镇团独幕舞剧，且仅有上海一站。“法兰西芭蕾学派的名片”巴黎歌剧院芭蕾舞团将在十四年后回归大剧院，上演努里耶夫版《天鹅湖》与极具张力的现代芭蕾集萃。澳大利亚国家芭蕾舞团将第五度登台大剧院，最新制作的《睡美人》处处透露着巴洛克式的浪漫情怀。

此外，“不容错过TOP10”榜单首次选取了三台“音乐戏剧”，多种舞台样式跨界感十足。法国女星朱丽叶·比诺什首次涉足舞台剧，与钢琴演奏家合作以表演、演唱、舞蹈呈现法国香颂女王芭芭拉的传奇人生。伦敦巴比肯艺术中心制作的《冬之旅》将由“英国当代最具想象力的剧场导演”妮夏·琼斯与英国著名男高音伊恩·博斯特里奇携手呈现。威尔第的《茶花女》，经由当代戏剧代表团体之一巴黎北方剧院重新演绎，将不再局限于歌剧，大大加重戏剧色彩，带领观众走进薇奥莉塔的内心世界。