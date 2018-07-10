第14届CCG闭幕超20万人次观展

晨报记者殷茵报道 昨日，第14届中国国际动漫游戏博览会落下帷幕。本届展会共迎来观众20.6万人次，其中专业观众3.2万人次，普通观众17.4万人次。8天的时间里，代表“上海文化”品牌亮度的CCG EXPO依托强势品牌囊括海内外动漫游戏高品质内容，为动漫游戏爱好者献上了一场高水准的文化消费盛宴。

本届展会公众板块面积达5.5万平方米，吸引了350余家海内外优秀展商。其中最具看点的，要数越来越多浸润于本土文化而出的真“国漫”：腾讯视频在展位内精心搭建了一条“国漫时光廊”，吸引游客穿梭其间，重温《铁扇公主》《哪吒闹海》《黑猫警长》 等国漫精品；绘梦动画将《肆式青春》中的海派建筑石库门“搬”进现场，生动展现里弄生活的风貌……内容方面，《魔道祖师》《观海策》《一人之下》《全职高手》 等现象级作品纷纷亮相。第五届新生力量动漫游戏原创大赛获奖作品也有独立展区，一展当下中国动漫原创新生力量。此外，腾讯视频还于开幕首日在展会现场举办“传承好时光，定义新国漫”论坛，大咖现身说法，深度探讨国漫发展前景。

而7月2日至4日率先举行的专业板块，三天现场产生意向交易额17.1亿元，并发布了《2017上海动漫产业年度报告》《2017全国动漫节展报告》《中国动漫人群画像及用户诉求》 等多份行业权威数据。值得一提的是，与专业板块“一带一路”论坛遥相呼应的，是位于公众板块的“一带一路”动漫文化展区。展区旨在吸引更多国家参与到国际文化交流的进程中来。