国际艾美奖半决赛 徐静蕾助阵当评委

晨报记者曾索狄报道 日前，第46届国际艾美奖最佳电视剧半决赛评选活动在沪举行，徐静蕾、姚晓峰、申捷、张永新、丁黑、高璇等14位海内外影视人担任评委。见面会上，评委们不约而同地表示，当下现实主义题材不仅是中国电视剧的主流创作方向，在国际上也自成风气，“现实主义题材和观众生活息息相关，创作时一定要把心放进作品里”。

艾美奖于1948年创立，并因其艺术性、权威性及在世界范围内的巨大影响力，被誉为“世界广播电视业界的奥斯卡金像奖”。国际艾美奖评选活动分为初评、半决赛、终评三个环节。今年，华策集团克顿传媒与来自18个国家和地区的30家国际知名传媒机构一起承办2018国际艾美奖半决赛，其中，在沪进行的“最佳电视剧”半决赛由14位在海内外有着广泛影响力和专业水准的影视人担任评委。