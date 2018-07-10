下半年应如何配置资产-继续关注全球股市机会

见习记者 商依琳

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

渣打银行财富管理部近日发布了以“继续看好·不忘分散”为主题的《2018年下半年全球市场展望》。该展望报告继续看好下半年全球股市，特别是企业盈利增长领先的美国股票和中国股票，同时也建议投资者应继续通过多元投资降低风险。

渣打仍看好下半年股市

渣打展望报告指出，2018年上半年虽然各个资产类别表现与去年相似，全球股票、债券和商品（农产品除外）分别实现2.7%、-1.1%和8.9%的回报，但是市场的震荡幅度超过预期。渣打维持全球经济仍然处于周期末段的判断，全球已步入波动性高涨的时代，美元走势将成为影响市场情绪的关键因素。继续看好全球股市，特别是企业盈利增长领先的美国股票和中国股票，同时也建议投资者应继续通过多元投资降低风险。

从宏观经济来看，渣打认为未来12个月全球经济将继续适度至强劲增长的可能性达70%，同时通胀攀升，而美国经济将带来全球增长，美元走强对新兴市场的流动性挑战愈加明显。渣打预计美元在短期内尚有进一步走强的空间，但是美国贸易和预算赤字以及实际利差收窄仍将带动美元中期走低。

在资产配置方面，渣打仍然看好股票，特别是美国股市，因为美股得到了强劲的盈利增长的支撑。板块方面渣打最看好美股的能源、IT 和金融板块，因为这些板块的股票通常在经济周期末期表现突出。此外，渣打对包括中国股市在内的亚洲（日本除外）股票下调（须核实是上调还是下调？）至核心持仓，这一市场双位数的盈利增长率以及估值吸引仍然是主要的利好因素。

渣打中国财富管理部投资策略总监王昕杰表示，最近A股大幅下跌，使股票估值更为便宜，宏观看这是投资机会。境外机构对中国市场投资持乐观态度，目前A股表现主要源于境内机构投资信心匮乏。他建议从盈利稳定增长的企业中选取，认为信息科技、医药以及估值特别低的金融这三个板块存在投资机会。就A股而言没有特别值得悲观的理由，市场信心的转折需要“触发点”，比如贸易谈判的进展以及货币政策的运作空间。

王昕杰指出，2018年上半年投资者的情绪受到了地缘政治、贸易冲突和通胀担忧带来的影响，下半年美元是否会加息超过两次将成为影响市场走势的关键风向标。对于持续的市场波动，王昕杰建议投资者通过另类投资和多元资产配置获得可持续的长期回报，同时广泛配置全球股票，而不是集中投资某个特定市场领域。

留意贸易战冲突是否加剧

对美股继续看好的不只是渣打，富邦华一银行母公司的母公司——富邦金控也看好下半年美股走势。

富邦金控首席经济学家罗玮博士近日于“2018富邦财经趋势论坛年中场”中表示，全球贸易战后续发展、美国以外的主要国家经济表现不如预期，和资金撤离新兴市场三大因素，将持续影响下半年全球经济与市场走势。

虽然下半年全球金融市场存在许多重大风险议题，不过罗玮强调，相对而言，美国的表现仍将优于其它地区。目前虽然有贸易战阴影，但只要没有演变成大规模、全面性冲击，预估美国经济仍可从去年的2.4%成长至2.7%，欧盟和日本相对较弱，中国则维持在6.7%中国，台湾地区受惠外贸出口表现亮丽，上半年经济表现不错，今年经济成长率有机会到2.5%——2.6%。

至于下半年最需要特别留意的重大风险，首要就是贸易战的冲突是否加剧。另外，由于联准会持续升息和缩表，导致资金趋紧，流动性减少，加上美国企业在此时大规模进行举债购并，由于现在的购买标的出价相当高，未来若债券评等被调降，将连带影响股价表现，进而造成全球股市的剧烈波动。

展望下半年，罗玮认为，全球股市中将以美股表现最为稳定，由于大型的跨国企业受贸易战影响较深，美股中的科技股、中小企业股将成为资金转移的首选标的； 欧洲的经济复苏力道不如预期，意大利、西班牙等南欧地区政局不稳定，股市表现相对较弱； 新兴市场走势较为分歧，拉美和东欧受资金抽离和贸易战影响，难有表现。