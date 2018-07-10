网贷行业“雷声隆隆”-众头部平台发声促合规发展

见习记者 罗佳明

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

小暑已至，“雷声阵阵”，随着网贷平台中的唐小僧、联璧金融、善林金融以及意隆财富在过去的两个月中纷纷“爆雷”。近日，行业龙头企业陆金所也出现了代销产品逾期。由于经营金融的本质就是经营风险，“风吹草动”必然引起投资者出现焦虑、恐慌不安。近日，包括点融、拍拍贷、宜人贷、恒昌等众多头部行业平台纷纷发声，倡导合法合规发展，力造行业健康环境。

网贷之家统计显示，2018年6月停业及问题平台数量共80家，累计涉及的投资人数为69.9万人，不考虑重复的情况下，其占投资总人数的3.9%，涉及贷款余额417.5亿元，占6月底行业贷款余额比例约为3.2%。而另一方面，根据网贷天下研究院不完全统计显示，2018年6月1日至30日，中国互联网金融行业共38起投融资事件，融资总额约合1031.67145亿元。

有业内专业投资顾问表示，此次风险集中释放，一方面是整改大限“6.30”引发违规平台清退，另外一方面则是因为近期人民币连续贬值，股市大跌，中美贸易大战为经济运行增加了不确定性，种种原因引发争相挤兑。

拍拍贷CEO张俊告诉晨报记者：“行业处于一个正本清源的阶段，这是一个挺好的事情，可以有效防止劣币驱逐良币的发生。让有实力的金融科技、真的普惠金融，在这个过程中更加凸显其价值。”

正是如此，随着问题平台的清退，行业合规平台的比例必然进一步提升。

6月底，陆续开始有行业头部平台联合其他平台发出倡议书，声明强调要从坚持不触碰业务红线，严格遵守法律规范等做出自我约束。

同时，在“6.30”整改大限之前，部分平台向监管层、公众投资人披露了合规性审查报告，这在当前风险频发的大背景下，无疑为投资者增强了信心，有利于行业人气回升与健康发展。

对于投资者来说，提升自身投资风险辨别能力，充分意识到高收益高风险，选择正规运营的平台，无论对自身、对行业来说都是最佳选择。