小米香港IPO 雷军强大“朋友圈”力挺

晨报记者 苗夏丽

这可能是港交所几个月来最沸腾的一次IPO！

7月9日小米集团上市，以16.6港元的股价开盘，较发行价17港元下跌2.35%。港交所现场，175名小米员工，上百个投资人和合作伙伴、米粉，还有上百家媒体共同见证了这一刻。

此次小米IPO，规模跻身有史以来全球科技股前三大IPO，是香港资本市场第一家“同股不同权”创新试点，还创下来了全球散户规模最大的IPO。

“今天大势不好，刚才我的同事告诉我，远超我们的预期。我觉得小米基本面非常出色，也是非常创新的公司，相信长期表现会越来越好。”小米集团创始人、董事长雷军被一群媒体追到很远，然后终于回头回答了2个问题。

关于CDR（中国存托凭证）的推迟，雷军也首次正面回应说：“我们两周前跟证监会反复沟通后，达成一致，决定暂缓。我们先上港股，等港股运转合适后，再上CDR。原因，CDR是很重要的试点，要确保万无一失。同时上港股和CDR，现在不是最佳时间点。”

IPO首日，小米收盘16.8港元，市值3759.19亿港元。

雷军超强的朋友圈力挺

7月9日早上7点半，港交所的小米敲钟的大厅，已经人满为患，“这个场地有限，还有一些人没有邀请。”小米的一个工作人员说，现场容纳的人数超过600人。

这数百人，多数是见证小米8年成长的人，尤其很多投资人和生态链企业。而小米集团IPO现场，也是雷军超强朋友圈的展示，比每次小米新品发布会的嘉宾还要多。

在现场，港交所大厅，参与小米IPO的人，基本可以分为六种人：

一是来自全球的媒体，中国内地、香港还有国外媒体。

二是小米的投资人，比如晨兴的刘芹、启明创投的创始主管合伙人邝子平、高通的创投董事总经理沈劲、GGV的管理合伙人童士豪、顺为资本CEO许达来、诺基亚成长基金的合伙人邓元鋆……很多投资人，都是小米IPO的最大受益者，按雷军昨天公开信透露的，第一批500万美元的投资人，投资回报866倍。

高通的沈劲说，当年投资小米，内部有一些分歧，最后说服总部投资，几个月的时间，小米估值从2.5亿美元涨到了10亿美元。当时，还是投得少了，留有一点遗憾，所以这次，高通也是作为基石投资人买入小米。

顺为资本CEO许达来说，小米2010年成立的，顺为是2011年投资的，“如果顺为成立再早一点，可以投得更早。”顺为资本投资小米也是在10亿估值时进去的。

“顺为资本没有出售所持小米股票。”许达来表示，小米不要被短期股价、市值所干扰，短期的股价、市值不重要，最重要的还是小米要坚守初心，做好价格厚道、感动人心的产品。

三是小米的基石投资人，马化腾、马云没有来，但顺丰的王卫、长和集团联席董事总经理的霍建宁（李嘉诚的儒将）都来捧场了。

四是小米的生态链企业，在港交所舞台后方，很多生态链企业都送来了庆祝的花篮，无锡睿米、云米、青米……还有做90分拉杆箱的开润股份

开润股份是小米生态链中第一家在A股的上市公司，公司董事长范劲松出现在港交所敲钟现场，他说，很庆幸进入了小米的生态链，开润的行李箱连续两年成为天猫单品销售第一。“小米IPO，意味着更大的平台，生态链企业也将受益。”

范劲松个人也认购了小米股票：“买了不少，不管二级市场怎样，还是长期看好，而且身边很多朋友也都在买。”

五是雷军的朋友，当然投资人中，很多都是雷军的朋友：老东家求伯君、凡客的陈年、阿里成立eWTP 生态基金创始合伙人俞永福、天使投资人蔡文胜、猎豹的傅盛，还有原小米副总裁、现一点资讯总裁的陈彤等。这些人中，不少是持有小米股票的，比如蔡文胜就认购了小米股票。

六是小米公司的粉丝，这次来了6个人，其中一个粉丝是“骨灰级”米粉洪骏，他跟雷军等高管共同敲钟。这跟当年阿里巴巴美国IPO请了8个淘宝卖家敲钟、B站请了不少UP主、虎牙IPO请了主播敲钟类似，中国科技公司对用户的重视，可见一斑。

投资人：香港需要学习，长期看好小米

小米此次IPO的市场环境，不如人意，IPO之前小米暗盘交易也不乐观。

对于这样的状况，小米CFO 周受资在现场接受采访时说，香港近期市场不好，认购波动并不只发生在小米身上，很多股票的情况令人失望，小米最终发行占了5%的比例，实际上非常少。上周五暗盘交易破发，周受资说，是投资者对市场悲观预期的自然反应，暗盘交易缺乏参考价值。

GGV的管理合伙人童士豪说，市场的情况很难掌控，中美关系这样，而且小米“铁人三项”的故事，很多公司没有听过，或不够熟悉，需要时间去观察，这是很自然的一件事。

“对小米，没有担忧。我们经历过很多IPO了，也经历阿里巴巴的上市，不管是阿里巴巴、还是腾讯，当时都引起争议的，事后看，只要是好的公司，发展都不错。”童士豪说，小米“铁人三项”的模式，不仅中国可用，在国外也可用，比如在印度已经是第一名，只要中国的城市化基础建设主导的模式，能到国外、通过一带一路，小米的空间还很大。“今天小米卖手机，以后可以卖生态链的商品，再来是互联网的服务，小米的愿景还是很好的。”

童士豪说，小米之家出来后，小米变化巨大。“雷军也想得蛮远的，年轻的CFO，好几个副总都是年轻的，第二梯队的人才都浮出水面了。”

香港市场对于小米等新经济的的反应，童士豪说，香港这么多年只看到一个腾讯，但对科技股并没有美国市场更熟悉，还需要学习。

雷军的老东家求伯君这次也认购了小米的股票，“我对雷军比较了解，也比较看好小米。”他说，不管是上市当天的股价表现，还是推迟CDR发行，整个大环境预计在一两年之内会好起来的。

高通的创投董事总经理沈劲说，小米作为第一个“吃螃蟹”的人，随着大陆很多企业到香港上市，香港市场会越来越理解。

“小米最困难的2015、2016年时，我关心最多的是，小米互联网的活跃用户和收入增长，而不是占比，因为这都是从0开始的。还有小米的生态链，充分体现了差异性。手机是硬骨头，能取得今天的成就，说明小米的能力和水平。接下来过国际化、中国做新零售、互联网，很有前景。”沈劲说。

小米IPO创造多项历史纪录

此次小米IPO，不仅香港资本市场第一家“同股不同权”创新试点，创下来了全球散户规模最大的IPO，据了解恒生指数公司在今年5月通过重大变革，这让小米有望在10个交易日后，被纳入恒生综合指数及其分类指数，将创下最快被纳入恒生综合指数的纪录。

雷军在日前员工信中介绍：“国际资本市场风云变幻，有十几万的投资者积极参与认购了小米的股票，包括李嘉诚、马云、马化腾等行业领袖，这是对小米管理层和员工莫大的信任和重托。”

招股书显示，小米2017年营收增速为67.5%，2018年一季度增速为89.5%，小米的发行价却选择了17到22港元的下限区间。以17港元计算，小米估值约543亿美元，相当于2019年市盈率的24倍，2020年的15倍。接近小米的中介人士称，雷军坚持厚道定价，希望投资者都有钱赚。

截至2018年一季度，小米是全球第四大智能手机公司，拥有1.9亿MIUI手机系统月活跃用户，并建成了全球最大的消费级IoT平台；小米投资或孵化了超过90家专注于发展智能硬件及生活消费产品的公司，移动电源、空气净化器、平衡车等多个产品位居世界第一；小米手机进入了74个国家和地区，并在14个海外市场进入了前5名，小米目前是印度第一大手机品牌，并在欧洲取得了超过999%增长，位列欧洲第四。

小米集团创始人、CEO雷军对此自豪地表示：“无数事实已经证明，我们是一支敢打敢冲、不屈不挠、不断创造奇迹的英雄团队！”