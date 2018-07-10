风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

上周五，沪深两市呈现探底回升走势，各大股指先抑后扬、全线收红。其中，上证综指早盘跌破2700点整数关口，再创逾两年新低后展开反弹，午后翻红并一度涨逾1%，随后涨幅有所收窄，5日均线得而复失；创业板全天大部分时间表现强于主板，指数盘中一度涨逾2%，收盘涨幅也有一定回落。不过本周一股指再次大幅收涨，让多头情绪进一步好转。

“从中长期看，业绩与估值的匹配度、流动性的改善以及安全边际的变化，都预示着A股已进入底部区域，特别是，最近货币政策有望实质性由紧偏松，更是给市场带来预期变化。”高智说。最近央行决定适当扩大中期借贷便利（MLF）担保品范围，再考虑到货币乘数效应，央行未来实际向市场投放MLF 的规模变大，有助于进一步稳定市场对流动性的预期和担忧。而机构们预计年内还有2-3次降准，更将缓解市场对于资金面的悲观预期。

“现在很多人认为：政策底基本已经明确，由于外部影响的不确定性，市场还会有反复，但市场在前期下跌中积蓄了不少向上能量，市场底应该已经探明或者说已经不远。”郁教授道。短期内，A股仍存在一定的不确定性，修复行情可能难以一蹴而就，但前期杀跌过猛，对市场空头力量消耗也是严重的。

“在政策面宽货币向宽信用顺利传导、企业融资环境改善之前，A股仍处于构筑中长期历史大底阶段，未来投资者要密切关注去杠杆路径清晰化，因为这意味着可能有刺激股市变化的政策变盘出现。总之估值是核心变量，政策是催化剂，两者总有一天会产生决定中长线向上方向的化学反应。”高智说。技术上，周一大盘再次强势回升，意味着恐慌式杀跌已经告一段落，分时指标的背离有助于市场的信心逐步走出低谷。投资者不妨把关注点从市场的短期波动中转移出来，立足中长期视野，把握下半年战略配置期的窗口机会。

今日行情预测：强势整理

仓位：70%