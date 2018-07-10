“野马商标”侵权福特致歉四川野马

晨报记者林劲榆报道 一个是中国野马，一个是福特野马，谁才有权使用野马的商标？在这起中外汽车品牌侵权纠纷中，四川野马罕见地获得了胜利。福特野马是平行进口汽车市场上的爆款，不过，这款经典跑车已经悄悄地改回了英文名字“MUSTANG”，不再使用“野马”称呼。

昨天，福特汽车(中国)有限公司就野马商标侵权在福特官网首页发表声明，并向四川野马汽车股份有限公司致歉，称给野马汽车带来了不良影响，现特声明为野马汽车消除影响。

面对福特汽车(中国)有限公司关于野马商标侵权声明以及致歉，野马汽车发声“接受道歉”，并予以谅解。野马汽车表示，野马汽车的品牌理念“国民车；野马造；老百姓买得起的好车”与福特汽车公司创始人亨利·福特的“制造人人都买得起的汽车”的梦想，有异曲同工之妙。

2016年2月，四川野马汽车股份有限公司状告美国福特汽车（中国）有限公司旗下一款MUSTANG 车型的中文名（福特野马）与其重名，以涉嫌商标侵权向成都市中级人民法院提起诉讼，要求赔偿人民币1000万元。

福特败诉最重要的原因就是，商标注册时间。据官方表示，四川野马汽车在1986年便注册了“野马”商标，而福特“Mustang”车型进入中国后，其中文名“福特野马”商标申请注册时间为2006年。