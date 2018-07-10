光头大阳，反弹还会延续

晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市强势上涨，沪市逼近2800点，上证50大涨逾2%蓝筹股全线发力，创业板涨幅超过2%，盘中受原油涨价利好消息刺激，采掘服务板块大涨，午后，沪市没有再出现习惯性下滑，最后几乎以当日最高点报收，上涨67点。涨幅2.47%。

医药股表现优异

受益于医药、医疗板块的优异表现，医药主题基金业绩亮丽。数据显示，截至6月30日，上半年有98只医疗保健行业主题基金逆势实现正收益，业绩超过5%的基金达67只，业绩超过10%的有35只，业绩超过15%的有18只。

医药行业的需求客观存在并有望保持平稳快速的增长。追求健康、战胜疾病是人类最基本的需求，更重要的是，2007年之后，我国65岁以上人口数量保持着4%-5%的较快增长，同时参考欧美的人均寿命来看，这意味着诊疗费用未来能翻2-3倍。

水泥业利润大涨

1-5月水泥行业累计利润为514.91亿元，同比增长163.86%，处于历史同期最高水平，比次好年份2011年高出162.34亿元。

业内人士认为：今年水泥行业利润总额创历史新高已基本确立。上半年价格基数已经处于历史高位，下半年需求通常好于上半年，所以价格即使回落利润依旧有保障；环保限产因素保障价格不会大幅度回落，而且局部仍有涨价动力和弹性。

走势呈回暖态势

昨日金融股率先开启反弹之旅，对股指稳定具有积极意义，近期A股已经较为充分地反映了大多数外围干扰因素的冲击，指数和估值均已进入历史低位区域，中国经济的巨大韧性、平稳的发展环境，给A股市场奠定了较为乐观的基础。即便大盘后市还有反复，在已经遭到连续杀跌的市场面前，中长线资金有了进一步加仓的冲动，股指大概率会维持整理筑底并时有反弹之势，有很多股票不会再创新低。

技术上，昨日日K线主要指数收复了部分短期均线，走势呈现全面回暖态势，只要后市成交量紧密配合，反弹势头还会延续。