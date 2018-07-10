教练婶婶：请大家不要责难他

晨报记者 徐惠芬 综合报道

此次被困山洞的，除了12名少年，还有他们的足球教练——25岁的阿加坡。虽然山洞是当地的一个旅游景点，但游客在6月到11月雨季期间是禁止入内的，而且景区门口还列了警告牌。所以，出事后，这位25岁的教练也受到了一些人的指责，认为他不该带孩子进山洞探险，这是非常不负责任的做法。

对此，阿加坡的婶婶阿姆坡9日接受美国有线电视新闻网采访时称，阿加坡是个很好的年轻人，10岁时就成了孤儿，经历了许多困难时光，他对孩子很好，也很助人为乐，总是想着帮别人，所以这次带孩子进洞探险，绝对没想着会有这样的事故发生，请大家理解他，不要责难他。

在山洞中，阿加坡也给孩子们的父母写信，请求他们的原谅。对此，孩子们的父母表示谅解，称他在山洞里很好地照顾了这些孩子，“这一切不是你的错”。

据进到洞内的救援人员透露，阿加坡把带到山洞里的食物和水全部分给了孩子，自己没有碰过一点食物和水，所以，当救援人员发现他们时，他比孩子们更消瘦。而且，他在洞内把孩子们照顾得很好，让孩子们喝岩壁渗透流下的水，这样的水更干净，肠胃不容易出问题，阿加坡还让孩子们保持镇定，通过静坐来减少体力消耗、战胜饥饿。正因为这一切，才让他们在洞里存活了那么久。