第二次救援行动又有4名少年被救出-还有4名少年以及教练被困洞内，暴雨随时将至，救援人员依然需要与时间赛跑

晨报记者 徐惠芬 综合报道

又救出了4名!泰国少年足球队员被困清莱山洞的第17天，第二次救援行动于9日再次启动，与前一次一样，有4名少年被救出。至此，被困在洞内的还剩4名少年以及他们25岁的教练。

当然，对于救援人员而言，他们依然需要与时间赛跑。因为暴雨随时将至，不仅会增加救援难度，甚至可能引发洞内洪水泛滥……

救援行动再次开启

当地时间9日11时，救援行动再次开启。

据美国有线电视新闻网9日报道，当救援人员进入洞内进行援救时，5辆救护车停在洞外待命，还有至少一架直升机往洞口的方向驶来。

当天，又有4名少年被救出山洞。他们在洞口接受医护人员的初步医疗救治后，被送往当地清莱医院接受进一步检查。

在9日的新闻发布会上，泰国洞穴营救指挥中心主任那荣萨介绍称，除了极个别救援人员有所替换，9日入洞的救援人员与8日开展救援的基本是同一批，因为他们对洞内情况最熟悉，对救援也最有经验。

8日，由13名外国潜水专家和5名泰国海豹突击队队员组成的18人救援团队，入洞开展救援行动，4名少年成功获救。

压力丝毫没有减轻

虽然已有8名少年被成功救出，但救援的压力丝毫没有减轻，因为对于尚未被救出的4名少年和他们的教练来说，每一位都面临着危险重重的潜水之旅，而且洞内含氧量越来越低，下一轮暴雨也越来越逼近。

根据泰方公布的援救计划，两位潜水员负责援救一位被困人员，潜水员一前一后，护送被困人员，其中一人用绳子与被困人员绑在一起。

潜水出洞最危险的部分在最开始的1公里，被困人员必须通过一段狭窄的被淹的通道，在这个过程中，遇到通道特别狭窄的地方，潜水员必须解开背部氧气瓶，慢慢地将氧气瓶滚过通道，并带领被困人员通过通道。

通过这关后，下一拨援救专家会接手，帮助被困人员走完洞内余下的旅程，其中大部分都可以蹚水而过。

由于洞内又黑，水又浑浊，潜水出洞危险重重。但这是把被困人员最快救出山洞的救援方式，考虑到洞内含氧量下降以及连降暴雨的风险，泰国当局希望尽快把被困人员救出山洞。

据媒体此前报道，目前洞内已出现氧气迅速缩减问题。6日的时候，被困人员所处位置的含氧量已下降到15%，引发了氧气不足的担忧。

那荣萨表示，洞穴内的氧气含量如果继续下降至12%，将造成洞内人员脑力衰退，身体四肢活动迟缓。为解决此问题，救援队已撤出洞内非必要工作人员。

先营救最虚弱的人

12名少年、1名教练，先救谁?据澳大利亚媒体9日披露，对于这个问题，一位名叫瑞查德·哈里斯的澳大利亚医生起了很大的决定作用，他也是9日入洞展开救援的人员之一。

这名医生是一名麻醉师，在潜水领域有30多年的经验，7日，他潜入洞内，到达被困人员所在地，对12名少年和他们的教练做了一个身体综合评估。

虽然最开始的设想是让最强壮的人先离开，但据报道，实际顺序是，先救最虚弱的人，而首名获救的是昵称“马克”的14岁队员，于8日下午5时40分左右被救出。

马克全名为蒙空·波皮安，他的父亲稍早前接受采访时称，蒙空很喜欢足球，并于去年6月23日加入了野猪足球队。失踪之前，和往常一样，儿子到足球场参加训练。

蒙空曾在洞内写信给自己的祖父及父母，称在洞内一切都好，安慰家人不要担心。在得知他获救的消息后，不少网民纷纷点赞，并称他的名字在泰文中本来就有“好运”的意思。

下一步是孩子健康问题

据美国有线电视新闻网报道，随着越来越多少年被救出山洞，关注点开始部分转向他们的健康。

考虑到孩子们在洞内待了2个多星期，据介绍，这些少年获救后，不会马上见到父母和朋友。一来，怕这些孩子身体虚弱，有感染风险，所以至少需要隔离1到2天时间；另一方面，这些孩子的家长也约定，等到所有孩子以及教练都被救出后，再一起到医院看孩子。