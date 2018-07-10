文化和旅游部要求在线旅游企业和平台、旅行社下架不合格自助游产品-买境外单项旅游产品须填游客信息

晨报记者 李晓明

普吉岛沉船事故造成数十名中国游客死亡、失踪，旅游安全敲响警钟。暑期出境游旺季来临，中国游客选择自由行的比例越来越高，安全隐患也不容忽视。

近日，国家文化和旅游部下发了《关于做好暑期旅游安全工作的通知》和《关于进一步加强出境自助游相关工作的紧急通知》，要求深入开展安全隐患排查治理，坚决防范各类涉旅突发事件的发生，同时要求在线旅游企业和平台、旅行社开展紧急排查，下架一批不合格自助游产品。

文化和旅游部：

完善出境自助游应急机制

7月5日，两艘载有中国游客的游船在泰国普吉岛附近海域突遇特大暴风雨发生倾覆，造成重大人员伤亡。

对此，文化和旅游部要求，各地旅游部门要有针对性地开展气象灾害风险预警，及时发布预警信息，做好风险提示工作； 要进一步完善协调联动机制，强化与安全监管等部门的应急联动，协同应对各类涉旅安全事件。

文化和旅游部强调，要结合暑期旅游特点，部署安全检查和隐患排查，深入开展专项整治。指导景区加强隐患排查治理，督促旅行社，尤其是出境旅行社密切关注汛情预报，合理安排旅游线路，避免组织旅游团到汛情严重的区域旅游，一旦遭遇突发汛情，要采取有效措施应对，并及时调整团队旅游行程；要采取多种形式开展旅游安全宣传教育，鼓励广大游客购买旅游意外保险。

针对出境自助游，文化和旅游部要求：

一、立即对当地在线旅游企业和平台、旅行社开展紧急排查，下架一批不合格自助游产品，要求游客在购买境外单项旅游产品时必须填报游客信息，要求在线旅游企业和平台、产品供应商在宣传销售高风险的出境自助游项目时加强风险提示。

二、指导在线旅游企业和平台建立完善出境自助游应急机制，明确在线旅游企业和平台相关责任，完善应急预案，细化安全措施，畅通信息渠道，及时进行风险提示。

旅游平台：

已开始盘查商家资质

此次普吉岛翻船事件中，不少游客都是通过在线平台预订的一日游产品。各平台也根据文化和旅游部要求，进行了自查和整改。

飞猪表示，已于7月7日起开始盘查“境外一日游/多日游、潜水/岸潜/船潜、境外玩乐套餐”等类目的商家资质与商品发布规范，一旦出现违规发布，平台将根据相应规则做下架商品等处罚动作。对于涉及境外单项旅游产品或服务预订的类目，即将上线游客信息强制勾选功能，商家在上传商品时必须勾选此项，游客在预订时，身份信息为必填项。针对出境游意外事件高风险项目和热门目的地，将在飞猪首页推出“出境自助游知识和安全教育”宣传栏。

携程表示，携程已展开全业务线的排查。目前，携程旅游各板块业务正排查商家资质，尤其是境外玩乐一日游、潜水、冲浪、探险、热气球、高山索道等类目。同时立即安排优化产品预订流程，落实游客预订携程境外各旅游产品必须填报游客信息。针对高风险活动、高风险目的地，在产品详情页、出行确认单、出团说明书中做出相关风险文案提示。

驴妈妈表示，已协同产品端和质检部门逐一排查出境供应商资质，尤其是境外玩乐中涉及到高风险项目（比如：一日游、潜水、冲浪等项目）。同时落实预订驴妈妈境外各旅游产品必须填报游玩人的最新信息。另外还在驴妈妈APP/WAP及PC端同步风险文案提示。

●提醒

游泳、漂流、潜水等活动存一定风险

此次普吉岛事件也暴露出海外一日游产品潜在的风险。中国游客怎么订海外游产品才更保险？业内人士提醒，网上预订海外一日游等产品，要注意选择对产品和供应商有严格把关、有完善的售后服务和应急处理能力的专业旅游平台，警惕不合理低价游产品、没有资质的不合格产品，不要为了省钱忽视安全。

业内人士指出，在海外游玩，选择一日游产品时，首先要看供应商及地接社资质，要选择在当地长期经营、合法合规性比较强，还要有足够的应急服务和风险赔偿能力的企业。

网上预订产品，还应该从销量、点评、服务标准、价格、供应商等多个方面考虑，不要只看价格，尤其要小心网上一些明显价格偏低的产品，可能存在隐患或者消费陷阱。

此外，旅游者自身也要提高安全意识。尤其是游泳、漂流、潜水等活动项目存在一定风险，参与前要根据自身条件、当地相关部门的公告、专业机构的建议量力而行。另外就是买一份旅游保险，出境游发生意外主要通过保险途径索赔。在泰国等一些国家，当地保险的赔付往往比较低。中国游客不管是跟团游还是自由行，务必为自己购买旅游意外险。最好选择涵盖了意外伤亡、高风险运动、医疗住院、全球救援服务等保障的产品。