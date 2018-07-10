2018青年汉学家研修计划（上海）七月班开班

记者 何雅君

晨报讯 昨天，由国家文化和旅游部主办，上海社会科学院承办的2018青年汉学家研修计划（上海）七月班开班仪式在上海举行。文化和旅游部外联局副局长朱琦、中共上海市委宣传部副部长燕爽等嘉宾和来自27个国家共32名参加本期研修的青年汉学家出席了仪式。

文化和旅游部外联局副局长朱琦在开班仪式上致辞表示，在中国进入新时代的今天，当代汉学的发展也迎来了新机遇。他期待学员们通过研修，可以成为推动中外文明交流互鉴的桥梁，中华文化的友好使者。

中共上海市委宣传部副部长燕爽表示，希望青年汉学家们在未来三周在沪研修期间，通过上海了解研究中国新时代的发展方向、发展理念。上海社会科学院党委书记于信汇表示，希望学员们为海外汉学研究输入新鲜血液。

青年汉学家研修计划由文化和旅游部于2014年创办，目前已成功举办12期，培养了来自95个国家的360位青年汉学家。2018年青年汉学家研修计划首次开设春季、夏季、秋季班，先后于重庆、广州、北京、上海、杭州、西安6个城市举办7个班，年度研修人数将超过200人。其中，上海班依然保持一对一导师指导、高端学术讲座和实地考察相结合的研修模式。研修期间，32位青年汉学家将聆听5场有关中国文化、经济、法治、外交、城市发展的高端学术讲座，并与来自上海社会科学院等单位的专家学者开展为期3周的专题交流和研讨。