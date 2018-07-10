“防晒丸”几乎无效？-防晒霜仍是防晒佳选，要区分“防晒黑”和“防晒伤”

晨报记者 徐妍斐

近来防晒产品层出不穷，防晒丸又火了，声称可以通过内服保护皮肤免受紫外线伤害。然而，美国食品和药物管理局却称防晒丸几乎无效。最近，国家药品监督管理总局发布了防晒提醒，物理防晒和化学防晒仍是防晒最有效的措施，不同的防晒化妆品对“防晒黑”和“防晒伤”有区分，消费者可按需选择。



美国：应警惕防晒丸

在电商网站上搜索防晒丸，可以看到各式各样的进口产品，来自日本、新加坡、西班牙、美国等等。它们中的许多产品同时被标注为“美白丸”，价格多在数百元。其中，最热销的一家店有800多人付款。

其中，日本的几款防晒丸属于网红，声称是通过植物的抗氧化能力，来实现防止光老化、保护肌肤增加免疫力和抗衰老的功效。各种防晒丸的主要成分，基本都是“neutrox sun”。2018年3月，在日本的医学论文中，证明了“neutroxsun”的防晒效果，能够保护皮肤免受紫外线伤害，具有美容效果。

然而，在网上搜索防晒丸，能够看到“高中女生吃了防晒丸去海边被晒伤”的新闻。这类情况往往是当事人因为太迷信防晒丸功效，而没有做其它的防晒措施，最终导致被晒伤。为此，防晒丸的效果也受到质疑。

最近，美国食品和药物管理局也注意到了防晒丸，并发出警告：市场上销售的被宣称可以保护皮肤的防晒丸，实际上几乎不起任何作用，消费者应提高警惕。保护皮肤最好的方式是涂抹有效的防晒霜。

总之，无论防晒丸是否真的有效，面对烈日骄阳，还是采用物理防晒和化学防晒的方法更为实际。

室内也可能需要防晒

北京工商大学化妆品系教授何聪芬介绍，打伞、戴帽子是最简单、最行之有效的防晒方式，但这样也不能完全阻断太阳光，所以除了遮阳伞和遮阳帽以外，还要涂一定量的防晒霜。

防晒化妆品的原理分两种，一种是物理防晒，一个是化学防晒。物理防晒是把太阳光折射出去，像二氧化钛、氧化锌，这些成分就是一种物理防晒。化学防晒则是吸收光线。要达到高防晒值的效果，一般是化学防晒附加物理防晒。

防晒的必要性不分季节，夏天由于太阳光照射时间长而强烈，人们更注重防晒。其实在太阳光照射时间比较短的冬季，同样需要防晒。而且如果是玻璃外墙的室内，部分紫外线仍然可以穿透，也需要防晒。

记者从上海市食品安全投诉举报受理中心了解到，今年1-6月，中心共收到22件消费者反映防晒类化妆品问题的投诉举报，主要反映产品无中文标签，产品宣称具有防晒效果但未取得特殊用途化妆品批文，以及产品使用后出现不适等。

注意紫外线波段的区别

防晒产品上一些字母符号，大多数人分不清其中的区别。想看懂它们，首先要知道UVA、UVB和UVC代表的是紫外线的三个波段。UVA最靠近可见光，在紫外线里边是波长最长的，UVB是次之，UVC是波长最短的。

当太阳光照耀大地，UVC因波长最短，被大气层吸收，所以不会照射到地面上，而UVA和UVB 都会照射到地面上。现在防紫外线的防晒产品，就是防UVA和U-VB。而人们平时较多看到的SPF，就是指防UVB的防晒系数，针对的是中波段的紫外线；而PA或者PFA则是防UVA的防晒系数，针对的是长波段的紫外线。

长波段UVA和中波段UVB 的紫外线对防晒而言有什么区别吗？其实很简单，前者会导致晒黑，而后者会导致晒伤，形成红斑。也就是说，带SPF字样的晒伤产品主要防止晒伤，而PA或者PFA 则是防止晒黑的。值得注意的是，防晒系数并非越高越好，要根据实际需求来选择适当的产品。

如果是平常上班，选SPF8-SPF15、PA+的产品即可。如果户外阳光较强烈，可适当提升到SPF25-SPF30、PA++ 的产品。如果在日光暴晒的沙滩，可以选择高防晒指数，像SPF50+，或者PA++++的产品，标签上有浴后防晒系数的防水产品更好。