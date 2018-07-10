崇明区连续突击整治一个月 啃下无证无照经营“硬骨头”

晨报记者 徐妍斐

今年，上海展开了无证无照食品经营治理行动，而在各区之中，崇明区表现突出，经过两个月的努力，消除率从4月底的全市最后一名，一跃而升至全市前列。对于区内无证无照食品问题严重的长兴镇等地更是连续组织突击整治行动，“白加黑、5+2”，在短短一个月时间内完成了硬任务，取得了突破性成效，解决了这一多年来的难点、顽症。

突击整治“老大难”地区

今年以来，崇明区共排摸全区无证无照食品经营户557户，其中存量214户，增量343户。增量比存量多，意味着无证无照食品开店的速度要快于整治的速度。且崇明区的无证无照食品经营户主要集中在长兴、城桥、堡镇、竖新等乡镇，其中长兴达到380户，占到68.2%。

记者从崇明区市场监管局了解到，长兴镇之所以占了崇明区无证无照食品的“大头”，是因为那里聚集着许多大型企业，员工来自五湖四海，且携带家属在此居住，为了满足他们各种不同的口味需求，许多无证无照食品店悄悄滋生。此外，城桥、堡镇、竖新等乡镇也面临相似的问题。

执法人员先是逐一上门宣传教育、签订告知承诺书，提高经营户的合法经营意识。对全区无证无照食品经营单位进行全覆盖调查摸底，建立电子“一户一档”实施动态监控监管，及时分析汇总无证无照成因，实施分类档案管理，为发证、备案疏导、执法取缔等综合治理措施奠定基础。

自5月15日起，区市场监管局组建了以分管领导为队长，抽调局机关干部、执法大队骨干人员40名为成员的突击队，协同长兴镇、城桥镇、竖新镇等重点乡镇，连续组织开展突击整治行动，打响崇明区无证无照食品经营治理的攻坚战。5月底，除长兴镇外的其他17个乡镇已完全消除无证无照食品经营情况。6月4日-6月20日，崇明区无证无照食品经营治理突击队正式入驻长兴，对长兴镇无证无照食品经营开展连续突击整治。

按照既定方案，每天由区市场监管局领导带队奔赴长兴，白天会同长兴镇政府执法人员进行全覆盖执法检查，责令无证无照食品经营户停止违法营业行为，晚上突击队联合乡镇执法人员进行夜间巡查回访，防止“回潮”。

不间断巡逻杜绝“回潮”

为了确保突击整治的持续性和连续性，执法人员主动放弃双休日，连续作战，在半个月内完成了硬任务，啃下了崇明区无证无照食品的最后一根“硬骨头”。行动以来，区突击队与乡镇政府共计出动700余执法人次，查封无证无照经营户共484户、停业整顿79户。而在打击无证无照食品经营的同时，也考虑本地区的特殊和客观的食品需求，能疏导办证办照、备案纳管的开辟绿色通道，加强指导服务，并提供优惠政策，引导他们合法经营，疏导解决了一批。

在无证无照食品消除之后，面临最大的问题就是“防回潮”。6月20日至今，执法人员仍然每天进行辖区内的巡查工作，一旦发现有偷偷开门恢复营业的无证无照食品经营户，将予以立案查处。另一方面，长兴镇政府则对无证无照食品经营行为中涉及到的违法搭建的房屋进行拆除，从根本上消除无证无照食品经营场所，杜绝这些商户“回潮”的可能性。

记者了解到，崇明区无证无照食品经营治理工作到5月底除长兴以外的17个乡镇全部消除，消除户数为223户，消除率40.03%。6月以来，对长兴剩余334户无证无照食品经营单位进行集中攻坚整治，目前全区557户已全部消除，其中办证31户，备案纳管156户，取缔32户，关停、歇业等338户，总消除率100%，位列全市第二名。