亲历泰国普吉游船倾覆事故，晨报记者联合上海海事大学师生共同呼吁：-救生衣就是救命衣！

晨报记者 林颖颖

泰国普吉岛游船倾覆事故发生时，晨报记者正休假携一家人在普吉旅游。

当地时间5日16时30分左右，晨报记者一家人以及其他30多名乘客乘坐的“海角七号”游船，从普吉皇帝岛返航，不到数分钟即有大风雨袭来，风浪随之变大。之前上船时因为天热，救生衣又湿，大家纷纷把救生衣脱下，挂在船头晾干。大风浪袭来之时，晨报记者和其他部分乘客当即提出，让船员帮忙把救生衣发还给大家，在狂风巨浪中，船上的每个人都穿上了救生衣，最终有惊无险。

“你们这个做法太对了！救生衣就是救命衣！这也是所有船只都要强制配备救生衣的原因。”上海海事大学商船学院水上训练中心董文海老师告诉晨报记者

选择适合的救生衣

董文海介绍，海上逃生两个最大的风险，一是溺水，二是体温丧失。救生衣可以提供浮力，不管是否会游泳，穿上救生衣，就可以让身体浮在水面上，救生衣还能减缓体温的丧失。此外，救生衣还提供了增加搜救机会的附件，包括反光带、口哨和自亮灯。

目前常见的救生衣有两种，一种是充气式的，一种是固体浮力式的。前者主要用于工作中防止人员落水，后者主要在海上求生中使用，大多被客船采用——晨报记者在普吉时，船上使用的救生衣都是固体浮力式的。

董文海表示，按规定，救生衣的设计要使75%以上初次使用救生衣的人，在没人指导的情况下，一分钟内就能快速穿好，一般救生衣的正前方有一个简单的图示，可以告诉不熟悉的人如何穿戴。

董文海讲解了救生衣的穿戴要点：“救生衣有两种穿戴方式：一种是系带式的，只要按照图示，像穿马甲一样穿上就可以，注意把反光带朝外，并且在穿上后把系带打上死结，这是为了防止漂浮过程中，人失去知觉，系带脱落。”

晨报记者在普吉出海时，穿的是另外一种：卡扣式的救生衣。“扣式的救生衣，除了胸部的卡扣，腰部和跨部也有卡扣点，通过腰部牵引到跨部，卡好，收紧。这种设计主要是防止跳船时，冲击较大，脖子受伤。”

董文海表示，根据体重，救生衣有三种标准，小于15公斤的孩子要穿婴孩式救生衣，15-43公斤要穿儿童式救生衣，43公斤以上穿成人救生衣，“不同人群一定要选择适合的救生衣，如果救生衣过大，可能会从身上直接脱落。”

普及水上安全知识

在海上逃生时，如果穿了救生衣，就能确保一定能获救吗？

董文海说，救生衣确实就是救命衣，穿上救生衣可以防止溺水，因为在海里一旦呛水，一个海浪打上来就会失去知觉，水性再好也没有用。但最终能否获救，取决于两大因素：首先，海上天气情况较好，援助较为顺利；第二，水温情况。“人在水中，体温的流失速度是在空气中的26倍。在0-2℃的水温下，一个人存活的时间只有45分钟；水温超过15℃，存活时间在1天左右； 水温超过20℃时，体质较好的人，存活时间可能会更长。”

“普吉海难”事件给我们补上了沉重的一课，作为亲历者，晨报记者更加深刻地体会到水上安全教育的重要性。

生死之外，再无大事。在此，晨报记者也和董文海及上海海事大学的师生一起呼吁，起码从小学开始，就要进行救生衣使用、海上遇险逃生等应急方面的知识教育和演习，使全民掌握水上应急逃生知识。这样的教育，刻不容缓！

问 救生衣有哪些穿戴方法及使用注意事项？

1、选择一件合适、在有效期内并通过船级社型式认可的救生衣。

2、认真观看、学习船上工作人员演示的救生衣正确穿戴方法。

3、水上活动期间，建议全程穿戴救生衣。

4、救生衣穿戴过程中注意所有可以收紧的装置，一定要收到最紧，防止跳水过程中，救生衣脱落或对人体颈部的伤害。

问 玩水上项目要做哪些准备？

1、了解旅游目的地气候、海况情况。

2、参加水上项目前，收听当天天气预报，掌握出海海域天气情况，如有预警，取消行程。

3、对于有婴孩、儿童一起出海的家庭，建议携带便携式充气救生衣，以防船上不配备该种救生衣。

4、准备必要的药品，例如晕船药、创可贴等；携带适当的衣物，用于水中保暖。

问 上船后，以及万一遇到险情，有哪些注意事项？

1、如知道自己晕船的游客，建议上船前及时服用晕船药。

2、上船后，第一时间向船员索取救生衣或了解救生衣的存放点，熟悉船上环境并查看船上逃生路线以便紧急情况下逃生；拿到救生衣后，应检查救生衣的状况，学会正确穿戴救生衣。

3、选择合适的救生衣并尽快正确穿戴。

4、通常船上是最安全的地方，尤其是船越大越安全，即使遇到大风浪的时候。因此，遇到大风浪后，可以及时把携带的保温衣物穿上并正确穿戴救生衣，服从船员指挥，通常在船长宣布弃船之前，不要盲目跳水求生。即使宣布弃船后，也要听从船员指挥，有序的通过救生艇筏弃船。跳水求生是不得已的办法。

5、跳水前，应把不必要的物品取下，尽量选择离水面低且远离船尾推进器的地方跳下；跳入水中后，游泳到与大船一定距离的水域后，采用减少热量散失的姿势待命，待命过程中，大家尽量多人围在一起，蜷缩身体，增大获救机会，避免盲目游泳，保存体力。

6、如逃生时无救生衣，应尽可能寻找周围能提供浮力的物品。