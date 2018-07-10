“玛莉亚”直扑闽浙，中央气象台发布今年首个台风橙色预警-申城明后天有大风，周五起持续高温

晨报记者 徐妍斐

刚刚出梅的上海，立刻就转为了骄阳烈日的模式。盛夏降临，昨天最高气温猛然蹿升到33.5℃。不过，随着今年第8号台风“玛莉亚”的靠近，大风就要来了。11-12日，申城将刮起东南大风，有助于缓解炎热的体感，而台风过后，又一轮高温天要来了。

超强台风“玛莉亚”来势汹汹

昨天上午10时，中央气象台发布了今年首个台风黄色预警，傍晚18时又升级为台风橙色预警，“玛莉亚”来势汹汹。昨天傍晚时分，超强台风“玛莉亚”中心风力从17级降到16级，但仍威力强大，7级风圈半径340-500公里，10级风圈半径120-180公里，12级风圈半径70-90公里。

预计“玛莉亚”将以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动，逐渐向台湾以东洋面靠近，将于10日夜间擦过或登陆台湾东北部，并于11日早晨到上午在福建晋江到浙江温州一带沿海以台风级到强台风级再次登陆。登陆后继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。

据中央气象台预计，11-12日可能是台风影响我国最主要的时段。

10日白天开始，台湾中北部、福建北部及浙江南部的沿海地区雨势先后开始增强。10日夜间至12日，台湾岛、福建、浙江南部和沿海、江西中南部等地将先后有大到暴雨，台湾岛中北部、福建中部和沿海、浙江沿海有大暴雨、局地特大暴雨。受“玛莉亚”影响，预计10日下午到12日白天：浙江和福建沿海天文潮较高，风暴增水大，预计最大风暴增水为220厘米左右；福建闽江口沿海将出现达到当地橙色警戒潮位的高潮位；浙江温州沿海的潮位站将出现达到当地黄色警戒潮位的高潮位。

上海仅受台风外围环流影响

尽管“玛莉亚”是个很厉害的台风，中央气象台官方微博称“红警只是时间问题”，但由于登陆点距离较远，上海仅受外围环流影响。

上海中心气象台预计，本市11-12日将出现大风天气，内陆为东南风5级阵风6-7级，沿江沿海更大。11日将有短时阵雨天气。在“玛莉亚”影响过后，本周五起气温或将持续向高温发起冲击，预计周内最高气温在35℃-36℃。



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绿化市容部门启动防台防汛准备

记者 郁文艳

晨报讯 申城已经进入汛期，台风“玛莉亚”将影响上海，市绿化市容局介绍，绿化市容部门已全面部署防台防汛相关工作，聚焦进口博览会重点领域，全面、深入、细致排查隐患，并及时消除隐患。

环卫部门将重点确保道路排水畅通，避免路面积水。一旦暴雨来临，将及时清扫道路路面的垃圾和枯枝落叶，清除路边沟眼、窨井盖周边的垃圾和淤泥，清空沿街废物箱内的垃圾，并维修加固有破损的废物箱；同时，将加强对道路的巡查，及时清除窨井、沟底上的杂物和垃圾；汛情解除后，及时清除路面上滞留的垃圾、污泥等杂物，确保在最短时间内恢复道路原貌。

在户外广告方面，市容管理部门将全面告知设置单位、商家、业主，按要求做好户外广告及店招店牌设施安全自查，发现问题及时整改，同时组织力量开展对位置高、体量大、设置年限长、位于高楼间受风口的设施进行抽查，对存在安全隐患的，管理部门会及时向设置单位、商家、业主发放整改通知书；若遇逾期不整改的，区市容管理部门将代为整改或拆除。