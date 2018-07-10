今起坐轮渡 可扫码付费

晨报记者钟晖报道 继上月15日“上海公共交通乘车码”在公共汽电车正式推广使用后，今天起上海轮渡其秦线（其昌栈轮渡站—秦皇岛路轮渡站）也将引进这一扫码付费设备。届时，市民可使用微信“腾讯乘车码”小程序或上海交通卡APP扫码过闸乘坐渡轮。

昨天，久事集团下属交通卡公司表示，争取在10月底前实现黄浦滨江45公里岸线范围内的10条渡江轮渡线，以及本市所有公交汽电车的“上海公共交通乘车码”应用全覆盖。

据介绍，乘客使用“扫码”付费时，只要打开手机里“腾讯乘车码”，就能在乘坐公交车或轮渡时对着“扫码区”付费，0.2秒内即可扫码成功。交通卡公司提醒，乘客事先要通过自己手机里的“微信小程序”搜索“腾讯乘车码”，然后开通“上海公共交通乘车码”功能，需要进行授权开通乘车码；扣款方式可有两种选择：零钱以及关联银行卡。扫码时手机不要贴在“扫码区”上，只需要距离“扫码区”5-10厘米的范围内即可。