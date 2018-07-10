成品油价格 年内第八涨

晨报记者吴正彬报道 国家发改委发布通知，自7月9日24时起，国内汽、柴油价格均上调，汽油每吨上调270元，柴油每吨上调260元。上海油价调后价格：92号汽油7.45元/升，涨0.22元/升；95号汽油7.92元/升，涨0.23元/升；0号柴油7.10元/升，涨0.22元/升。

本次成品油调价是2018年第八次上调，本次调价过后，今年成品油调价将呈现“八涨五跌一搁浅”的格局。下一次调价窗口将在2018年7月23日24时开启。

隆众资讯成品油分析师丁旭介绍，此次调价后，今年汽油累计涨幅为805元/吨，柴油涨幅780元/吨。以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主加满一箱油将多花10元左右； 按市区百公里耗油7L-8L的车型，平均每行驶1000公里，费用增加16元左右，空调的使用增加，油耗会有小幅上涨。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶1000公里，燃油费用增加90元左右。本次调价，车主及物流企业将能明显感觉到成本的增加。