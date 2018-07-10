“上海市徽”亮相 解密与航海渊源

记者 钟 晖 通讯员 陈 忠

晨报讯 今天，“扬帆新时代——上海国际航运中心建设成果展”将在北外滩白玉兰广场正式开幕，并向公众免费开放。该展览以“昨天”“今天”和“明天”为主题展示上海航运发展史，并特别呈现改革开放40年来上海国际航运中心建设的辉煌成果。

明天是2018年“中国航海日”，其主会场活动设在上海。此次展览就是为介绍上海国际航运中心建设所取得的巨大成果而举办，它由市国际航运中心建设工作推进小组、市交通委员会等主办及承办。昨天，记者捷足先登，来到东大名路501号上海白玉兰广场L层展会现场探营获悉，这里将展出350余幅图片，30余件（套）文物藏品，以及大量视频、图表和展项，有部分珍贵图片为首次公开亮相。

大厅内展示的一艘“天海新世纪号”豪华邮轮模型，外形优雅，气概不凡，特别吸引眼球。这是我国本土豪华邮轮中的翘楚，该邮轮实体总吨位达71545吨，载客量1814人，甲板楼层有15层。

同样引人注目的是展会上亮相的一枚醇厚的古铜色“上海市徽”，一艘沙船凸现其中。文字说明为：“1989年，沙船和螺旋桨作为主题元素被纳入上海市徽中，正是基于航海与上海这座城市深厚的历史渊源。”

纵观整个展览，在回顾上海港自唐代青龙镇以来发展历程的基础上，重点展示改革开放以来，上海国际航运中心建设在硬件、软件两方面所取得的重大成就。在面积达1200平方米的展览厅内，通过大量图片、文物藏品、视频、图表，生动展示上海国际航运中心建设成果，让观众获得多维度的观展体验。

整个展览包括三个版块。第一部分展示上海自古以来就是我国重要商贸重镇，在国家做出上海国际航运中心建设的重大战略决策后，上海港最终完成了从内河走向长江，再走向大海航运的华丽蜕变。第二部分则反映了航运硬件建设、航运资源集聚、航运功能健全等方面的重大成果。第三部分反映上海为推动长江经济带发展、服务“一带一路”建设作出的更大贡献。