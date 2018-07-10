交通部新版轨交运营管理规定出台　明确禁止9种行为-擅动紧急按钮或被追究刑责

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在没有危及到生命安全的情况下，乘客切勿擅自启用列车紧急停车装置

当列车发生故障或遇到紧急状况时，“靠站台处置”让列车运行至最近站台是首要安全原则

记者 钟 晖

晨报讯 乘坐地铁列车时，乘客切莫擅动紧急制动按钮。依照本月起实施的交通运输部更新版《城市轨道交通运营管理规定》，擅自操作有警示标志的按钮和开关装置的个人可被处以5000元以下罚款，构成犯罪的将被依法追究刑事责任。

刚刚“出炉”的交通运输部新版《城市轨道交通运营管理规定》，明确禁止乘客出现9种行为，其中包括强行上下车、擅自进入隧道、擅自操作有警示标志的按钮和开关装置、在出入口、通风亭周边卧躺、留宿、堆放和晾晒物品等等，并规定运营单位有权予以制止这些行为，并由城市轨道交通运营主管部门责令改正，对个人处以5000元以下的罚款、对单位处以3万元以下罚款；违反治安管理规定的则由公安机关依法处理，构成犯罪的依法追究刑事责任。

上月28日，晨报刊登有关乘客接连擅自拉闸导致1号线列车迫停且影响全线运营的消息。昨天，上海地铁进一步披露了此事的后续信息：6月27日早高峰，地铁1号线因紧急停车装置被乘客拉下，造成列车在区间迫停晚点13分钟。之后，1号线管理部配合轨交公安，对车厢、车站监控视频反复查看，确认当时1名在第三节车厢第三扇门的男性乘客在列车停车3分钟时，擅自拉下了紧急停车装置，造成列车延误时间被迫延长。

之后的7月5日，轨交民警于共康路站发现该名乘客，并要求其配合调查。据该名乘客自述：因为列车停车后，他感觉比较闷热，想打开车门透透气，就挤到车门边，将紧急停车装置拉下。当时，他的行为立即遭到周围乘客的反对，并阻止他打开车门。大约过了2分钟，在现场对故障车门处置后回到司机室的列车驾驶员，发现紧急停车装置被激活，立即通过广播提示乘客不要擅动紧急装置。列车驾驶员使用专用钥匙就地复原了车门功能，因而造成驾驶员处置时间被迫延长。

轨交警方处理该事件时，涉事男乘客对自己行为表示了懊悔，民警也对其进行了教育。

运营方提示：在没有危及到生命安全的情况下，乘客切勿擅自启用列车紧急停车装置。当列车发生故障或遇到紧急状况时，“靠站台处置”让列车运行至最近站台是首要安全原则。反之，当列车因紧急制动启动迫停区间隧道时，一方面难以组织开展救援工作，另一方面则极易贻误处理时机，延长受影响时间，因此“靠站台处置”在绝大多数情况下最为安全稳妥。