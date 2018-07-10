二季度迷你基数量增加|数百只迷你基面临清盘风险

见习记者 王禹心 晨报记者 刘志飞（理财主笔）

根据公募基金年中数据显示，截至二季度末，基金资产净值低于5000万元的基金达到651只。部分迷你基大概率会被清盘，投资者利益存在受损可能性。好买基金研究中心总监曾令华接受晨报记者采访时表示，基金经理能力和市场整体行情对于普通投资者来说至关重要。

迷你基数量达到651只

据东方财富Choice数据显示，截至今年上半年公募基金份额达到13.81万亿份，资产净值12.75万亿元。相较去年底，基金份额增加1.37万亿份，资产净值增加1.14万亿元。其中债券型基金和货币型基金较去年底增加幅度较大。而公募基金年中数据显示，截至二季度末，基金资产净值低于5000万元的产品达到651只，迷你基数量相比上一季度增长超过5%。根据我国证券市场相关法规，在开放式基金合同生效后的存续期内，如果连续60天基金资产净值低于5000万元或基金份额持有人数量少于200人，基金管理人应召集基金份额持有人大会就基金是否存续进行投票表决。某大型公募基金工作人员对晨报记者表示，基金资产净值低于5000万元的基金被清盘的概率很大。

而在此过程中，投资者利益是否会受损，济安金信基金评价中心研究员陈洋认为，基金在清盘过程中需结合市场表现来看，市场波动对基金资产的估值和变现都有一定的影响，所以投资者承受损失的可能性是存在的。

有效地规避风险，是进行投资非常重要的前提。好买基金研究中心总监曾令华在接受晨报记者采访时表示，挑选基金时要从四个维度考量，分别是公司、业绩、基金经理和流程。

挑选基金应多维度考量

曾令华认为考量一只基金时，最重要的是考量基金经理，其能力不足可能会导致普通投资者利益受损。选择基金经理，可以通过其投资时持仓的股票充分反应基金经理的投资方式，进而判断其是对企业基本面有所研究还是在进行概念炒作。倾向选择对企业基金面有所研究、坚持价值投资的基金经理。而基金经理的过往业绩也可以作为一个参考指标，但非绝对。

其次也要配合市场的整体行情来看。如果市场整体估值偏高，会导致投资者购买基金成本增多，安全垫较小，基金也很难通过放大操作提高收益。待市场冷静下来，投资者利益受损的可能性同样会增大。

而除了上面提到的之外，基金规模也是投资基金时的重要参考指标，规模过小会面临流动性风险甚至前面提到的清盘可能性；同时要避免基金投资时买新不买旧、买低不买高、买短不买长等错误习惯。

考量完一只基金，那么作为普通投资者在7月应该如何进行基金配置？曾令华认为可以尝试基金定投，以股票型基金为主，同时也可以关注转债基金，看好消费、医药、金融等主题基金。

7月权益类基金要稳健为主

而权益类基金在7月份如何进行投资，中银国际证券基金研报也给出了相关建议。中银国际证券孙昭杨在2018年7月权益类基金投资策略报告中指出，回顾近期市场，除了市场下跌和情绪宣泄以外，最为核心的估值底部进一步确立；同时从政策层面来看，货币政策曲线顶部确认后已出现边际向下的趋势，股票供给的压力或趋缓，部分产业资本已出现增持的行为。所以综合以上，应该理性看待市场价值。

孙昭杨认为 7月份权益类基金投资策略可以在维持稳健的基础上，适当增配成长风格品种。首先在核心配置产品方面，孙昭杨建议，以综合性价比高、业绩稳健的绩优产品为主，如业绩稳健的价值/蓝筹风格的基金，大金融、地产等行业的基金可以进行关注；其次关注基金的主动选股能力；最后，结合7月份可能出现的市场环境，中小创相关行业板块弹性更大，配置其中细分领域价值龙头个股较多的成长类基金也可多留意。（网站首页图：晨报资料制图）