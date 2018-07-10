习近平谈如何培养年轻干部

重信念

志存高远，脚踏实地

广大青年要勇敢肩负起时代赋予的重任，志存高远，脚踏实地，努力在实现中华民族伟大复兴的中国梦的生动实践中放飞青春梦想。

——2013年5月4日，习近平在同各界优秀青年代表座谈时的讲话

坚定不移听党话、跟党走

优秀年轻干部必须对党忠诚，坚持走中国特色社会主义道路，坚定不移听党话、跟党走。

——2018年7月3日至4日，习近平在全国组织工作会议上发表重要讲话

要信念如磐、意志如铁

要信念如磐、意志如铁、勇往直前，遇到挫折撑得住，关键时刻顶得住，扛得了重活，打得了硬仗，经得住磨难。优秀年轻干部要把当老实人、讲老实话、做老实事作为人生信条。

——2018年7月3日至4日，习近平在全国组织工作会议上发表重要讲话

重培养

要敢于给他们压担子

培养选拔年轻干部，事关党的事业薪火相传，事关国家长治久安。加强和改进年轻干部工作，要下大气力抓好培养工作。对那些看得准、有潜力、有发展前途的年轻干部，要敢于给他们压担子，有计划安排他们去经受锻炼。

——2013年6月28日，习近平在全国组织工作会议上的讲话指出

培养新时代年轻干部队伍

要建设一支忠实贯彻新时代中国特色社会主义思想、符合新时期好干部标准、忠诚干净担当、数量充足、充满活力的高素质专业化年轻干部队伍。

——2018年7月3日至4日，习近平在全国组织工作会议上发表重要讲话

向实践学习、拜人民为师

优秀年轻干部要有足够本领来接班，加强学习、积累经验、增长才干，自觉向实践学习、拜人民为师。

——2018年7月3日至4日，习近平在全国组织工作会议上发表重要讲话

重选拔

源源不断选拔优秀年轻干部

大力发现储备年轻干部，注重在基层一线和困难艰苦的地方培养锻炼年轻干部，源源不断选拔使用经过实践考验的优秀年轻干部。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告指出

优秀年轻干部既要数量充足，又要质量优良

优秀年轻干部既要数量充足，又要质量优良。各地区各部门要着眼近期需求和长远战略需要，培养选拔一定数量规模的优秀年轻干部。培养选拔优秀年轻干部要放眼各条战线、各个领域、各个行业，注意培养有专业背景的复合型领导干部。

——2018年7月3日至4日，习近平在全国组织工作会议上发表重要讲话

及时发现、培养起用优秀年轻干部

对有培养前途的优秀年轻干部，要不拘一格大胆使用。各级党委要把关心年轻干部健康成长作为义不容辞的政治责任，加强长远规划，健全工作责任制，及时发现、培养起用优秀年轻干部。

——2018年7月3日至4日，习近平在全国组织工作会议上发表重要讲话