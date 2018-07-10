习近平谈如何培养年轻干部

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党的十八大以来，习近平总书记多次强调培养年轻干部的重要性，他指出要加强和改进年轻干部工作，要下大力气抓好培养工作。今天，党建网微平台邀您一起回顾习近平总书记针对年轻干部工作都说了些什么？
志存高远，脚踏实地
广大青年要勇敢肩负起时代赋予的重任，志存高远，脚踏实地，努力在实现中华民族伟大复兴的中国梦的生动实践中放飞青春梦想。
——2013年5月4日，习近平在同各界优秀青年代表座谈时的讲话
坚定不移听党话、跟党走
优秀年轻干部必须对党忠诚，坚持走中国特色社会主义道路，坚定不移听党话、跟党走。
——2018年7月3日至4日，习近平在全国组织工作会议上发表重要讲话
要信念如磐、意志如铁
要信念如磐、意志如铁、勇往直前，遇到挫折撑得住，关键时刻顶得住，扛得了重活，打得了硬仗，经得住磨难。优秀年轻干部要把当老实人、讲老实话、做老实事作为人生信条。
——2018年7月3日至4日，习近平在全国组织工作会议上发表重要讲话
要敢于给他们压担子
培养选拔年轻干部，事关党的事业薪火相传，事关国家长治久安。加强和改进年轻干部工作，要下大气力抓好培养工作。对那些看得准、有潜力、有发展前途的年轻干部，要敢于给他们压担子，有计划安排他们去经受锻炼。
——2013年6月28日，习近平在全国组织工作会议上的讲话指出
培养新时代年轻干部队伍
要建设一支忠实贯彻新时代中国特色社会主义思想、符合新时期好干部标准、忠诚干净担当、数量充足、充满活力的高素质专业化年轻干部队伍。
——2018年7月3日至4日，习近平在全国组织工作会议上发表重要讲话
向实践学习、拜人民为师
优秀年轻干部要有足够本领来接班，加强学习、积累经验、增长才干，自觉向实践学习、拜人民为师。
——2018年7月3日至4日，习近平在全国组织工作会议上发表重要讲话
源源不断选拔优秀年轻干部
大力发现储备年轻干部，注重在基层一线和困难艰苦的地方培养锻炼年轻干部，源源不断选拔使用经过实践考验的优秀年轻干部。
——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告指出
优秀年轻干部既要数量充足，又要质量优良
优秀年轻干部既要数量充足，又要质量优良。各地区各部门要着眼近期需求和长远战略需要，培养选拔一定数量规模的优秀年轻干部。培养选拔优秀年轻干部要放眼各条战线、各个领域、各个行业，注意培养有专业背景的复合型领导干部。
——2018年7月3日至4日，习近平在全国组织工作会议上发表重要讲话
及时发现、培养起用优秀年轻干部
对有培养前途的优秀年轻干部，要不拘一格大胆使用。各级党委要把关心年轻干部健康成长作为义不容辞的政治责任，加强长远规划，健全工作责任制，及时发现、培养起用优秀年轻干部。
——2018年7月3日至4日，习近平在全国组织工作会议上发表重要讲话
监制/徐遥 责编/刘文韬 编辑/赵丹阳 制作/温婉茹