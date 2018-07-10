人民日报评论员：着力集聚爱国奉献的优秀人才 ——五论贯彻落实全国组织工作会议精神

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新华社北京7月8日电 人民日报7月9日评论员文章：着力集聚爱国奉献的优秀人才——五论贯彻落实全国组织工作会议精神

千秋基业，人才为本。习近平总书记站在赢得国际竞争主动、实现民族复兴的战略高度，深刻指出，必须加快实施人才强国战略，确立人才引领发展的战略地位，努力建设一支矢志爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才队伍。这为我们坚持新时代党的组织路线，做好新时代人才工作，提供了根本遵循。

综合国力的竞争，说到底是人才竞争。人才的竞争，关键是体制机制的竞争。我们要在当前全球范围内新一轮科技革命和产业变革中抢抓机遇、赢得优势，必须不断深化人才发展体制机制改革，最大限度把广大人才的报国情怀、奋斗精神、创造活力激发出来。要完善人才培养机制，以国家发展需要和社会需求为导向，以培养人才创新精神和创新能力为重点，以提高思想道德素质和职业精神为基础，形成协同育人模式。改进人才评价机制，避免简单以学术头衔、人才称号确定薪酬待遇、配置学术资源的倾向，推动人才“帽子”、人才称号回归学术性、荣誉性本质，真正使广大人才能够始终专心致志、心无旁骛。创新人才流动机制，打破户籍、身份、学历、人事关系等制约，促进城乡、区域、行业和不同所有制之间人才协调发展，鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动。健全人才激励机制，打通科技和经济转移转化的通道，完善人才合理分享创新收益的激励办法，让机构、人才、市场、资金充分活跃起来。要紧紧围绕党和国家发展战略，精心编制第二个国家中长期人才发展规划，加快培养造就一大批高层次创新型科技领军人才，统筹推进企业经营管理人才、高技能人才、农村实用人才等各类人才队伍建设。

不拒众流，方成江海。要实行更加积极、更加开放、更加有效的人才引进政策，集四海之气，借八方之力，聚天下英才而用之。着眼“高精尖缺”、坚持需求导向，用好全球创新资源，精准引进急需紧缺人才。强化效益意识和柔性引才理念，不求所有、但求所用，不求所在、但求所为，既可以在国外调动人才离岸搞创新，也可以吸引“候鸟型人才”兼职搞创新。对引进人才要充分信任、放手使用，帮助解决他们的后顾之忧。同时加强国家重大人才工程的统筹和融合发展，充分用好国内国际两种人才资源，调动各类人才的积极性。

矢志爱国奉献、勇于创新创造，这不仅是新时代人才工作的目标指向，也是对广大人才的殷切期望。“一寸赤心惟报国。”钱学森、邓稼先、郭永怀等“两弹一星”元勋，秉持科技报国、以身许国的爱国情怀，西安交通大学“西迁人”等老一辈知识分子，怀着“党让我们去哪里，我们背上行囊就去哪里”的奉献精神，为我国科学、教育事业发展做出了卓越贡献。黄大年、李保国等一批新时代优秀人才心有大我、至诚报国的感人事迹，在全社会引起强烈反响。要大力弘扬爱国奉献精神，广泛宣传表彰爱国报国、贡献突出的优秀人才，加强对人才的政治引领和政治吸纳，做好各类人才教育培训、国情研修等工作，增强他们的政治认同感和向心力，实现增人数与得人心有机统一。要做好联系服务人才工作，政治上充分信任、工作上创造条件、生活上关心照顾，多为他们办实事做好事解难事。领导干部要带头联系专家，加强思想沟通和感情交流，当好“后勤部长”，为他们发挥聪明才智创造良好条件。

多士成大业，群贤济弘绩。我们要以更高的站位、更宽阔的视野、更长远的眼光，扎实做好人才工作，努力推动形成天下英才聚神州的良好局面，为实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力人才支撑。

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