心手相连！关于阿拉伯，习近平这些金句直抵人心

人民日报客户端-雒健晴 皇甫凌雨

7月10日，习近平将出席中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表重要讲话。历史上，中国阿拉伯因丝绸之路相知相交。今天，中阿成为“一带一路”建设的重要合作伙伴，双方互利合作领域越来越广。

“既要让自己过得好，也要让别人过得好”“推动大家一起加入‘一带一路’朋友圈”“只要路走对了，就不怕遥远”……关于阿拉伯和中阿关系，习近平这些金句直抵人心，值得收藏！

2016年1月21日，国家主席习近平在开罗阿拉伯国家联盟总部发表题为《共同开创中阿关系的美好未来》的重要演讲。 新华社记者 庞兴雷 摄

1.中阿这份信任牢不可破，是金钱买不到的

在穿越时空的往来中，中阿两个民族彼此真诚相待，在古丝绸之路上出入相友，在争取民族独立的斗争中甘苦与共，在建设国家的征程上守望相助。这份信任牢不可破，是金钱买不到的。

2.一个国家发展道路合不合适，只有这个国家的人民才最有发言权

“履不必同，期于适足；治不必同，期于利民。”一个国家发展道路合不合适，只有这个国家的人民才最有发言权。正像我们不能要求所有花朵都变成紫罗兰这一种花，我们也不能要求有着不同文化传统、历史遭遇、现实国情的国家都采用同一种发展模式。否则，这个世界就太单调了。

3.少一些冲突和苦难，多一点安宁和尊严，这是中东人民的向往

中东是一块富饶的土地。让我们感到痛心的是，这里迄今仍未摆脱战争和冲突。中东向何处去？这是世界屡屡提及的“中东之问”。少一些冲突和苦难，多一点安宁和尊严，这是中东人民的向往。

4.武力不是解决问题之道，零和思维无法带来持久安全

武力不是解决问题之道，零和思维无法带来持久安全。对话过程虽然漫长，甚至可能出现反复，但后遗症最小，结果也最可持续。冲突各方应该开启对话，把最大公约数找出来，在推进政治解决上形成聚焦。

5.我们既要让自己过得好，也要让别人过得好

中国追求的是共同发展。我们既要让自己过得好，也要让别人过得好。

6.推动大家一起加入“一带一路”朋友圈

我们在中东不找代理人，而是劝和促谈；不搞势力范围，而是推动大家一起加入“一带一路”朋友圈；不谋求填补“真空”，而是编织互利共赢的合作伙伴网络。

7.大家一起做有来有往的邻居

“一带一路”建设，倡导不同民族、不同文化要“交而通”，而不是“交而恶”，彼此要多拆墙、少筑墙，把对话当作“黄金法则”用起来，大家一起做有来有往的邻居。

2014年6月5日，中阿合作论坛第六届部长级会议在北京人民大会堂开幕。国家主席习近平出席开幕式并发表题为《弘扬丝路精神，深化中阿合作》的讲话。新华社记者 鞠鹏 摄

8.集体合作不追求轰动一时，而更看重打基础、谋长远的举措

中阿发展禀赋互补性强，我们要充分用好资源共享的潜力和取长补短的空间，用最明白的语言对话，用最贴心的方式合作。集体合作不追求轰动一时，而更看重打基础、谋长远的举措。

9.彼此坦诚相待，不惧怕分歧、不回避问题

我们应该彼此坦诚相待，不惧怕分歧、不回避问题，就各自外交政策和发展战略进行充分交流，增进政治互信，促进战略对接，为中阿合作提供政策助力。

10.民心交融要绵绵用力，久久为功

“一带一路”延伸之处，是人文交流聚集活跃之地。民心交融要绵绵用力，久久为功。

11.中阿创造了国家和谐相处的典范

人类文明没有高低优劣之分，因为平等交流而变得丰富多彩，正所谓“五色交辉，相得益彰；八音合奏，终和且平”。中阿双方坚持以开放包容心态看待对方，用对话交流代替冲突对抗，创造了不同社会制度、不同信仰、不同文化传统的国家和谐相处的典范。

12.只要路走对了，就不怕遥远

民族复兴的追梦路上，难免会经历曲折和痛苦，但只要路走对了，就不怕遥远。中国和阿拉伯国家要心手相连、并肩攀登，为深化中阿友好合作而努力！为人类和平与发展的崇高事业而共同奋斗！