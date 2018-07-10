习近平寄语当代青年建功新时代

今年7月2日，习近平总书记在中南海同团中央新一届领导班子成员集体谈话并发表重要讲话。在讲话中，习近平总书记对青年建功新时代提出了殷切期望，并提出了“勤学、修德、明辨、笃实，爱国、励志、求真、力行”的十六字箴言。

习近平总书记高度关心青年成长进步，多次通过演讲、座谈等方式与青年频频互动。事实上，2014年5月4日，习近平在北京大学同师生代表座谈时就提出“勤学、修德、明辨、笃实”八字要求，即：

一是要勤学，下得苦功夫，求得真学问。

二是要修德，加强道德修养，注重道德实践。

三是要明辨，善于明辨是非，善于决断选择。

四是要笃实，扎扎实实干事，踏踏实实做人。

今年5月2日，习近平再次来到北京大学同师生代表座谈时，又向青年提出了四点希望，即：

一是要爱国，忠于祖国，忠于人民。

二是要励志，立鸿鹄志，做奋斗者。

三是要求真，求真学问，练真本领。

四是要力行，知行合一，做实干家。

总书记的谆谆教诲犹如一本成长指南，引领时代新人走好人生之路。党建网微平台与您共同领悟，共同进步。

勤学，下得苦功夫，求得真学问

向实践学习、拜人民为师

优秀年轻干部要有足够本领来接班，加强学习、积累经验、增长才干，自觉向实践学习、拜人民为师。

——2018年7月3日至4日，习近平在全国组织工作会议上强调

求真理、悟道理、明事理

“玉不琢，不成器；人不学，不知道。”知识是每个人成才的基石，在学习阶段一定要把基石打深、打牢。学习就必须求真学问，求真理、悟道理、明事理，不能满足于碎片化的信息、快餐化的知识。

——2018年5月2日，习近平同北京大学师生座谈并发表重要讲话

修德，加强道德修养，注重道德实践

重视道德认知、道德养成、道德实践

广大青年要把正确的道德认知、自觉的道德养成、积极的道德实践紧密结合起来，自觉树立和践行社会主义核心价值观，带头倡导良好社会风气。

——2013年5月4日，习近平同各界优秀青年代表座谈时的讲话

德是首要、是方向

道德之于个人、之于社会，都具有基础性意义，做人做事第一位的是崇德修身。这就是我们的用人标准为什么是德才兼备、以德为先，因为德是首要、是方向，一个人只有明大德、守公德、严私德，其才方能用得其所。

——2014年5月4日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

明辨，善于明辨是非，善于决断选择

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金

要树立正确的世界观、人生观、价值观，掌握了这把总钥匙，再来看看社会万象、人生历程，一切是非、正误、主次，一切真假、善恶、美丑，自然就洞若观火、清澈明了，自然就能作出正确判断、作出正确选择。正所谓“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金”。

——2014年5月4日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

凿井者，起于三寸之坎，以就万仞之深

“凿井者，起于三寸之坎，以就万仞之深。”青年要从现在做起、从自己做起，使社会主义核心价值观成为自己的基本遵循，并身体力行大力将其推广到全社会去。

——2014年5月4日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

笃实，扎扎实实干事，踏踏实实做人

当老实人、讲老实话、做老实事

要沉下心来干工作，心无旁骛钻业务，干一行、爱一行、精一行。要信念如磐、意志如铁、勇往直前，遇到挫折撑得住，关键时刻顶得住，扛得了重活，打得了硬仗，经得住磨难。优秀年轻干部要把当老实人、讲老实话、做老实事作为人生信条。

——2018年7月3日至4日，习近平在全国组织工作会议上强调

蓝图不可能一蹴而就

蓝图不可能一蹴而就，梦想不可能一夜成真。人间万事出艰辛。越是美好的未来，越需要我们付出艰辛努力。

——2013年4月28日，习近平在同全国劳动模范代表座谈时的讲话

爱国，忠于祖国，忠于人民

为民族、为国家、为人民作出新的更大的贡献

青春理想，青春活力，青春奋斗，是中国精神和中国力量的生命力所在。今天，在实现中华民族伟大复兴新征程上，北大师生应该继续发扬五四精神，为民族、为国家、为人民作出新的更大的贡献。

——2018年5月2日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

爱国，不能停留在口号

爱国，不能停留在口号上，而是要把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，扎根人民，奉献国家。

——2018年5月2日，习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

励志，立鸿鹄志，做奋斗者

是追梦者，也是圆梦人

广大青年既是追梦者，也是圆梦人。追梦需要激情和理想，圆梦需要奋斗和奉献。广大青年应该在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。

——2018年5月2日，习近平同北京大学师生座谈并发表重要讲话

志之所趋，无远弗届

“志之所趋，无远弗届，穷山距海，不能限也。”对想做爱做的事要敢试敢为，努力从无到有、从小到大，把理想变为现实。

——2016年4月30日，习近平在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话

求真，求真学问，练真本领

知行合一、格物致知、学以致用

学术、知识不能只是在嘴上，要联系实际，做到知行合一、格物致知、学以致用。所以，我后来看书很注意联系实际。

——2018年5月2日，习近平在北京大学考察与青年学生分享读书心得时的讲话

不懂就学，不会就练

广大青年要保持初生牛犊不怕虎的劲头，不懂就学，不会就练，没有条件就努力创造条件。

——2016年4月26日，习近平在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会上的讲话

力行，知行合一，做实干家

迈稳步子、夯实根基、久久为功

青年有着大好机遇，关键是要迈稳步子、夯实根基、久久为功。心浮气躁，朝三暮四，学一门丢一门，干一行弃一行，无论为学还是创业，都是最忌讳的。

——2014年5月4日,习近平在北京大学师生座谈会上讲话

投身人民的伟大奋斗

当代中国青年要有所作为，就必须投身人民的伟大奋斗。同人民一起奋斗，青春才能亮丽；同人民一起前进，青春才能昂扬；同人民一起梦想，青春才能无悔。

——2015年7月24日，习近平致全国青联十二届全委会和全国学联二十六大的贺信