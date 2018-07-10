三论学习贯彻习近平总书记同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神

共青团中央

习近平总书记在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时，对深化共青团改革、落实从严治团作了突出强调。这是以习近平同志为核心的党中央协调推进“四个全面”战略布局在党的青年工作领域中的体现，为新时代共青团事业发展指明了根本动力和强大保障。我们要以勇于自我革命的精神，以壮士断腕的决心，坚决落实党中央对共青团改革的要求和部署，坚决贯彻新时代党的建设总要求，推动共青团改革再出发。我们要以刮骨疗伤的决心，推进全面从严治团，让共青团焕发新活力、呈现新气象、开拓新作为。

这一决心，来自于贯彻党的要求的坚定性

包括全面深化改革、全面从严治党在内的“四个全面”，是党的十八大以来以习近平同志为核心的党中央治国理政的重大战略布局。共青团是党的助手和后备军，是国家政权的重要社会支柱。共青团改革是全面深化改革的重要组成部分，全面从严治团是全面从严治党的必然要求。习近平总书记亲自谋划、部署、指导共青团改革，并对从严治团提出鲜明要求。

★ 中央党的群团工作会议发出了群团改革的号角；中办下发的《共青团中央改革方案》对共青团改革进行了系统部署； ★ 党的十九大报告对群团组织增强政治性、先进性、群众性再次作了强调； ★ 党的十九届三中全会通过的《深化党和国家机构改革方案》对深化群团组织改革作了进一步部署； ★ 习近平总书记在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时，再次重点强调要深化共青团改革和落实从严治团。

党中央和习近平总书记的要求是明确的、集中的、一贯的。“党旗所指就是团旗所向”。我们要从切实增强“四个意识”的高度，从旗帜鲜明讲政治的高度，坚决贯彻好、落实好党的要求。

这一决心，来自于推进团的事业发展的迫切性

“事易时移，变法宜矣”。

★ 我们要充分认识到，与党和国家事业前进的步伐相比，与时代发展和青年变化的步伐相比，团的组织建设和工作开展中还存在诸多“不符合”“不适应”的老难题、新问题，面临诸多严峻挑战。团十八大报告结合团的工作环境、工作对象发生的深刻变化，从发挥青年生力军作用，提升青年思想引导工作有效性针对性，合理配置团的工作力量、构建团的组织体系，改进团的运行管理机制及提升组织青年、宣传青年的核心能力等方面，提出了四个“必须充分认识到”的重大挑战。应对这些挑战，根本之策在于改革。

★ 我们还要充分认识到，与全面从严治党的高标准严要求和取得的成就相比，我们在管团治团方面还存在许多不足和重大“软肋”，迫切需要我们反躬自省、大步跟上，严格对照全面从严治党的标准、要求、做法，大力推进全面从严治团。今天我们推进共青团改革和全面从严治团能取得多大成效，决定着明天的共青团事业能取得多大成就。

这一决心，要转化为有力行动

一分部署，九分落实。改革不能坐而论道，从严必须真抓真严。

★ 习近平总书记要求，共青团改革要“出实招、出真招，不掩饰问题，不讳疾忌医，对症下药，刮骨疗伤，真正从思想上、工作上、制度上把这个问题解决好”，要“树立大抓基层的鲜明导向，推动改革举措落到基层，使基层真正强起来”。我们要按照这些重要要求，结合团十八大对共青团改革再出发的部署，坚决彻底地推动共青团改革向纵深推进、在基层落地。

★ 习近平总书记要求共青团“政治上要严”“团的干部队伍建设要严”“团员队伍建设也要严”。我们要将这些重要要求全面落实到管团治团中来，坚持“严”字当头、一严到底。要大力强化共青团的革命性锻造，抓硬政治建设，抓硬团内“关键少数”，抓硬团员先进性这个基础，抓硬团的纪律，切实严出先进性和纯洁性，严出好形象和好作风，严出组织力和战斗力。

深化改革永远在路上，从严治团永远在路上。我们要坚定决心、坚定勇气、坚定信心，推动共青团改革再出发，推动全面从严治团迈出新步伐，让新时代的共青团更加充满活力、更加坚强有力！

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