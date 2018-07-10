【央视快评】推动中阿战略伙伴关系再上新台阶

“大家一起做有来有往的邻居”，“只要路走对了，就不怕遥远。”……7月10日上午，中阿合作论坛第八届部长级会议开幕，国家主席习近平出席开幕式并发表重要讲话。习主席的一句句真言金句，直抵人心，赢得强烈共鸣。

“加强战略和行动对接，携手推进‘一带一路’建设，共同做中东和平稳定的维护者、公平正义的捍卫者、共同发展的推动者、互学互鉴的好朋友，努力打造中阿命运共同体。”习主席站在中阿友好合作新的历史起点上，为携手推动新时代中阿战略伙伴关系指明了前行的方向，注入了前进的动力，必将推动中阿合作再上新台阶、再攀新高峰。

习主席的重要讲话充分展示了中阿互惠互利的伙伴关系和同甘共苦的兄弟情谊，充分体现了中阿不断构建全面合作格局的丰硕成果，充分表达了中阿进一步携手开创新时代战略伙伴关系的共同意愿，标志着中阿全方位合作进入到一个新的阶段，赢得与会代表的高度肯定和广泛认同。

无论国际风云如何变幻，无论面临怎样的艰难险阻，中阿始终是好朋友、好伙伴、好兄弟，这源于双方长期以来的战略互信。在对外交往中，中国向来秉承着公心公道，中国在中东不找代理人，不搞势力范围，而是坚持对话协商的政策，推动大家加入“一带一路”朋友圈，建立互利共赢的合作伙伴关系。在此次重要演讲中，围绕发展促和平、集体安全、人道主义救援等议题，习主席宣布的一系列支持阿拉伯国家的务实政策，必将进一步增加战略互信，为中东消除和平之殇、破解发展之困做出中国贡献。

阿拉伯有句谚语：“独行快，众行远”，中国人则常讲“朋友多了路好走”。中国和阿拉伯国家都怀着民族复兴的伟大梦想，又是共建“一带一路”的天然合作伙伴，中阿双方结伴前行、风雨同行，必能优势互补、利益交汇，实现互利共赢。实践已经给出有力的证明，自2004年1月中阿合作论坛成立以来，中阿战略合作日益深化，成为南南合作的典范。2004年，中阿贸易额不足400亿美元，2017年已经接近2000亿美元。习主席四年前提出的中阿“1+2+3”合作模式更是结出累累硕果。正如习主席所倡议的：“我们要把彼此发展战略对接起来，让两大民族复兴之梦紧密相连。”

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。中华文明与阿拉伯文明都蕴含着人类发展进步所积淀的共同理念和共同追求。两大文明源远流长，两千多年前，陆上、海上丝绸之路就将中阿两大民族紧密地连接在一起。长期以来，双方彼此欣赏互相借鉴让两大文明交相辉映。在新时代中阿战略伙伴关系的新起点上，中阿文明应进一步扩大对话和互鉴，让双方思想形成更多交汇，更多向对方汲取智慧和营养，促进自身文明的发展。

“锲而不舍，金石可镂”。中阿双方应积极响应习主席的倡议，继续发扬丝路精神，一步一个脚印朝着目标前行，为实现中阿两大民族伟大复兴、推动建设中阿利益和命运共同体而不懈努力。

央视评论员