题：以大爱之名——器官捐献与移植事业的中国华章

新华社北京７月１０日电

新华社记者丁小溪、胡浩、罗沙

７月１日，西班牙马德里国际会议和展览中心，第２７届国际器官移植大会大幕开启。

７月３日，世界卫生组织人体器官组织捐献与移植特别委员会宣告成立。

中国器官移植事业发展迎来历史性时刻——

委员会主席弗朗西斯·德尔莫尼科提议：中国人体器官捐献与移植委员会主任委员黄洁夫将担任委员会名誉主席。中国人体器官分配与共享计算机系统负责人王海波将担任委员会委员。

由此，中国将成为该委员会中仅有的拥有２名委员的２个国家之一。

志之所趋，无远弗届。近年来，中国在器官移植领域锐意改革，攻坚克难，取得历史性成就，实现历史性变革，不断开创人体器官捐献与移植事业崭新的篇章，助推全球器官移植发展迈向更加美好的未来。

天容海色本澄清——中国构建公平公正、阳光透明的公民器官捐献移植体系，以事实击碎谣言，器官移植进入崭新发展阶段

６月７日，４２岁的李佑佳（化名）告别了这个世界，而她身体的一部分，却鲜活地存在于新的生命之中。

这是一场“生命的接力”。

４年前，原本患有肾衰竭的李佑佳在北京接受了一名器官捐献者的肾脏，生命得以延续。她希望，自己去世后，也能为其他人带去新生。

就在李佑佳离世的当天，她的家人签署了《中国人体器官捐献登记表》，表示愿意捐献所有能救治他人的器官。通过中国人体器官分配与共享计算机系统，她的肝脏匹配给安徽一名重症肝病患者，眼角膜将移植给两名安徽患者，胰腺则匹配给上海的一名重症糖尿病患者。

人命至重，有贵千金。在施与受的更迭中，生命不息，大爱相传。

如今，中国已成功实现移植器官来源转型，所有移植器官均来源于公民自愿捐献。

一组数据具有说服力：２０１７年，完成器官捐献５１４６例，实施器官移植手术超过１．６万例。其中，８６％来源于公民逝世后捐献，１４％来源于亲属间活体捐献。每百万人口年捐献率达到３．７２，创历史新高。

当生命不可挽救时，自愿、无偿捐献器官，让生命以另外一种方式延续，正在成为越来越多人的选择。

当前，为了让人体器官资源得到公平、透明、高效的分配，中国正通过日臻完善的人体器官分配与共享计算机系统，筑牢社会公众的信任基石。

——明确器官分配遵循区域有限原则、病情危重优先原则、组织配型优先原则、儿童匹配优先原则、血型相同优先原则、器官捐献者直系亲属优先原则、稀有机会优先原则、等待顺序优先原则等国际医学共识。

——规定任何机构、组织和个人不得在器官分配系统外擅自分配捐献器官。

——确保人体器官分配与共享计算机系统在几秒钟内自动运算出最匹配的患者名单，缩短器官捐献到器官移植中所耗费的分配时间，大幅提升分配效率。

与此同时，中国器官移植技术达到新高度：自体肝移植、无缺血肝移植等肝脏移植技术实现国际领跑；供受者血型不相容肾脏移植技术得到突破；单中心心脏移植临床服务能力居世界前列，移植技术突破６小时禁区……

“如今，我国已建立起国家器官捐献与移植五大科学工作体系，器官移植技术能力和质量安全显著提升，器官移植进入崭新发展阶段。”国家卫生健康委医政医管局副局长郭燕红说。

伴随着中国器官移植事业的跨越式发展，长期以来，境外却总有一些杂音，不断诋毁、抹黑中国，意图否定中国的改革成就。

事实胜于雄辩，真相不言自明。

个别邪教组织散布的谣言，被事实真相击得粉碎。

针对其散布的“中国每年有６万至１０万例器官移植”的荒谬言论，为器官移植事业奋斗数十载、已经年逾七旬的黄洁夫说：“‘中国每年有６万至１０万例器官移植’的说法与真实情况相去甚远。全世界每年整个移植数就这么多，这等于全世界的器官移植都给中国做了。权威部门统计，从２０１０年１月到２０１８年４月，中国累计完成公民逝世后器官捐献１７０８５例，捐献大器官突破４．８万个。这些数据能有力反驳这些谣言。”

针对所谓“活摘器官”等弥天大谎，国际器官移植协会前主席菲利普·奥康奈尔表示，中国器官移植数据和有关工作的透明度不断增加，让“活摘”谣言进一步破灭。世界卫生组织器官移植项目官员何塞·努涅斯从医生的专业角度对“活摘”谣言进行公开有力的驳斥。

研究全球器官贩卖的澳大利亚专家坎贝尔说：“我曾多次到中国实地考察，我以一个学者的学术良知、职业操守和个人名誉担保，个别组织所说的都是谎言。中国近年来移植事业的历史性进步为全世界所瞩目。”

……

在２０１７年度国别人权报告中，美国国务院也不得不承认中国器官移植事业改革发展取得的成绩。

无可置疑，不可否认。中国器官捐献与移植改革取得的累累硕果，已赢得国际社会的广泛认同，个别邪教组织炮制的谣言正在被越来越多的人识破和唾弃。

宝剑锋从磨砺出——中国迎难而上，聚力破障，以坚定决心和强大勇气，为器官移植事业改革发展注入强劲动能

美丽的滇池畔，西山巍峨，草木葱茏。

西山半山腰的金宝山艺术园林里，坐落着云南省人体器官捐献者纪念园。纪念园的名录碑石上，镌刻着２０１０年以来云南所有人体器官捐献者的名字。自建成之日起，瞻仰、缅怀者络绎不绝。

“器官捐献能让器官功能衰竭的病人获得新生，让逝者的生命得以存续。这个过程中，不仅传递着爱心与温情，更检验着一个国家文明与法治的成熟度。”中国人体器官捐献与移植委员会委员叶啟发说。

在党中央坚强领导下，各有关方面通力合作，全行业积极响应，社会各界广泛支持，中国器官捐献和移植工作一路走来，砥砺向前。

曾经，国际移植界对中国实行“三不”政策：不承认临床移植成果、不允许在国际权威杂志发表临床器官移植文章、不同意中国移植专家加入世界移植组织。中国移植界长期被排斥在国际移植社会主流之外。

遏制之下，中国没有退缩。人们意识到，取消死刑犯来源、尽快建立阳光透明的公民自愿捐献体系，势在必行。

——２００７年，颁布《人体器官移植条例》，器官捐献和移植工作走上法治化道路。

——２０１０年，启动公民逝世后器官捐献试点工作。

——２０１１年，器官买卖罪被写入刑法修正案（八）。

——２０１３年，出台《人体捐献器官获取与分配管理规定（试行）》。

——２０１５年，全面停止死刑犯器官使用。

……

改革之路，从来不是一帆风顺。在２０１０年公民逝世后器官捐献试点工作启动之初，全国一年的捐献数量仅有３４例。

“十年磨一剑”——黄洁夫这样形容中国器官移植改革的艰难历程。但再硬的骨头也要啃下来。

“要打碎实行了２０多年的旧体系，阻力肯定很大。”黄洁夫说，有人认为“中国器官移植的冬天到了”，因为他们以为没有老百姓愿意捐献。“落后的不是群众和文化，而是旧的机制，只要奋力前行，器官移植的春天终究会到来。”

改革，离不开党和政府“壮士断腕”的决心。

严格行业内部评审和准入，将原有６００多家器官移植医院削减至１６４家；每年对器官移植医院开展飞行检查，确保器官分配溯源性、公平性；依法严厉打击器官买卖犯罪，１０年来共破获器官移植“黑中介”３２个，捣毁１４个非法器官移植窝点……科学高效、公平公正、阳光透明的中国器官自愿捐献和移植工作体系日益完善。

坚持公民逝世后器官捐献自愿、无偿原则，杜绝“移植旅游”，保障器官捐献者和接受者权利；交通、航空、铁路等多部门联合出台绿色通道工作机制，保障人体捐献器官顺利转运；明确红十字会参与器官捐献的第三方职责，由红十字组织对困难家庭开展人道主义救助……以人为本、遵循伦理、符合国情的中国器官捐献和移植工作机制逐步形成。

改革，同样离不开社会公众的理解与支持。

２０１７年６月８日，上海浦东机场。

为了确保一个供体捐献的“心脏器官”能搭上当晚最后一架飞往武汉的航班，１４７名旅客一致同意“为生命让道”，推迟起飞９０分钟。

一名旅客在留言中写道：“今天的航班承载着生命的希望，虽然航班延误了，但是很值得！”

２０１７年，中国人体器官捐献数与移植数均位居世界第二。预计到２０２０年，中国将成为全球第一器官移植大国。

“器官移植不仅是医学技术问题，更涉及政治、法治、伦理等深层次问题。”黄洁夫说，器官移植能得到好的发展的国家，一定是一个文明、法治、开放、自信的国家。

登山不以艰险而止，则必臻于峻岭。

“中国器官移植界正在经历一场令人难以置信的革命。不久前，中国在这一领域还是一片荒原，如今已取得如此巨大的成就。”美国器官共享联合网络组织前主席蒂莫西·普鲁特表示，正是中国政府和民众强烈的改革意愿和勇气，让这一奇迹成为可能。

百花齐放春满园——中国积极融入世界器官移植大家庭，从规则参与者变为规则制定者，为器官移植全球治理贡献中国智慧

２０１６年１０月１７日，人民大会堂金色大厅灯光璀璨。中国—国际器官捐献大会隆重举行。

这是首次在中国大陆举办的国际器官捐献与移植会议。前世界卫生组织总干事陈冯富珍通过大屏幕发表视频讲话，高度赞扬中国在器官捐献和移植领域的进展。

陈冯富珍说，中国的改革方向正确，行动迅速，许多成功经验可以作为样板，供面对相似挑战的其他国家学习借鉴。

世界卫生组织将这个“科学的”“伦理的”国家器官捐献与移植体系，称为“中国模式”。

器官移植改革快马加鞭，“中国模式”影响日益扩大。

从“反对器官贩卖全球峰会”到全球践行伦理峰会，再到世界卫生组织边会；从香港到梵蒂冈，再到日内瓦、马德里，中国医学专家的身影在世界器官移植舞台上频频闪耀，“中国模式”成为国际器官移植会议屡屡提及的关键词。

何为“中国模式”？六大特点可以概括：

——全面构建国家层面的器官捐献移植法律框架，确保有法可依，有法必依。

——建立政府主导多方参与的国家器官捐献与移植五大科学工作体系。

——创造性提出中国心脑双死亡的器官捐献科学标准与流程，确保器官获取符合法律规范，建立信息化的监管平台，器官移植监管步入大数据时代。

——创建具有中国特色的捐献与移植人道主义救助体系，促进公民逝世后器官捐献良性循环。

——充分发挥制度优越性，创建全社会参与的捐献移植保障体系。

——充分发扬中华民族传统美德，在全社会培育器官捐献是大爱的人文精神。

本届国际器官移植大会上，世界第一大器官捐献国——西班牙器官捐献与移植研究院院长马蒂·马尼亚利奇认为，当前中国的人体器官捐献与移植工作体系“足以成为世界楷模”。

在这次会议上，１５０余名中国器官移植专家应邀参会并发言交流，中方出席人数创历届国际器官移植大会之最。

而大会宣布成立世界卫生组织人体器官组织捐献与移植特别委员会，也是源于中方在２０１７年第７０届世界卫生大会上所提出的倡议。

中国，正在逐步实现从规则参与者到规则制定者的华丽转身。

这次大会结束后，南京医科大学附属无锡人民医院副院长陈静瑜撰文感慨道，国际移植界对中国已从当年的限制性“三不”政策，转变为相互理解、相互支持、相互交流、相互合作，彼此之间的联系愈加紧密。

随着“一带一路”建设深入推进，中国与其他国家在器官捐献与移植方面的合作交流更加大有可为。

“中国既要当好老师，也要当好学生。”黄洁夫在７月２日举行的国际器官移植协会主席晚宴上致辞说，中国不输出“中国模式”，而是与世界共享中国的经验与智慧。

中国将继续攀登——下一步，将进一步健全法律体系，完善工作机制，加大监管力度，促进跨国人员交流与合作，推动器官移植改革向纵深迈进，与世界各国携手同行，共创人类器官捐献与移植事业的美好未来！（参与记者：冯俊伟、字强、仇逸）