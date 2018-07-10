重磅！上海市进一步扩大开放推进大会发布100条举措，打造全国新一轮全面开放新高地

坚定不移走开放路是新时代上海发展的必然选择，全市上下要深入贯彻落实习近平主席在博鳌亚洲论坛上宣布的扩大开放重大举措，凝聚起新起点上扩大开放的磅礴力量，以改革开放再出发的决心和勇气，全力打造全国新一轮全面开放新高地，努力当好新时代全国改革开放排头兵、创新发展先行者。

上海市进一步扩大开放推进大会今天上午举行。市委书记李强强调，坚定不移走开放路是新时代上海发展的必然选择，全市上下要深入贯彻落实习近平主席在博鳌亚洲论坛上宣布的扩大开放重大举措，凝聚起新起点上扩大开放的磅礴力量，以改革开放再出发的决心和勇气，全力打造全国新一轮全面开放新高地，努力当好新时代全国改革开放排头兵、创新发展先行者。

市委副书记、市长应勇主持会议，市委副书记尹弘出席。

李强指出，上海应开放而生、因开放而兴。进入新时代，上海要承担起中央赋予的新使命，扩大开放是必由之路。上海城市能级提升要靠扩大开放来聚集资源要素，核心竞争力增强要放在开放的条件下思考实践。要全面贯彻国家新一轮扩大开放重大举措，坚持开放立市、开放兴市，努力把上海打造成为全国新一轮全面开放的新高地、服务“一带一路”的桥头堡、配置全球资源的亚太门户、我国走近世界舞台中心的战略支撑，在贯彻开放发展新理念、增创开放型经济新优势、构建全面开放新格局上勇当排头兵。

李强指出，市委、市政府制定出台的贯彻落实国家进一步扩大开放重大举措、加快建立开放型经济新体制行动方案明确了5个方面、20项任务、100条举措。当前关键是抓推进抓落实，重点做好八方面工作。

一是着力深化自贸试验区建设。加快落实自贸区外商投资负面清单，积极吸引外商投资。持续深化改革创新，为我国建设开放型经济新体制探索新路。强化自贸区改革与全市改革联动，进一步放大自贸区改革创新的溢出效应。

二是着力办好中国国际进口博览会。大力吸引全世界优质商品和服务，构建覆盖全球的进口贸易促进网络。营造更加高效便捷的贸易环境，促进贸易自由化便利化，提升国际市场影响力。

三是着力推进金融机构集聚和金融市场开放。大幅拓展境外投资者参与范围、渠道和规模，促进与境外金融市场的互联互通。加强金融产品和业务创新，提升金融服务实体经济的能力，切实强化金融监管。

四是着力扩大现代服务业和先进制造业开放。在专业服务领域积极引入外资，大力培养跨国经营和管理等专业人才，提升专业服务国际化水平。以国家扩大汽车、飞机、船舶等产业开放为契机，提升先进制造业能级，全力打响“上海制造”品牌。

五是着力做优开放平台和载体。已有平台要提高市场化、专业化、国际化的运营能力，打造成为高水平开放的标杆。围绕集聚高端要素资源，在科技金融、现代物流、教育、医疗等领域布局建设一批高能级新平台。

六是着力加强知识产权保护。强化司法和行政“双保护”，严厉打击知识产权侵权违法行为，提升知识产权海外维权能力，积极参与知识产权全球治理，打造具有国际先进水平的知识产权保护高地。

七是着力推动对内对外开放联动。要在服务“一带一路”建设中发挥桥头堡作用，坚持“引进来”和“走出去”并重，坚持引资和引技引智并举，推动企业开展全球化战略布局，在推动长三角更高质量一体化发展中更好发挥龙头带动作用。

八是着力建设国际一流的营商环境。着眼办事最方便、市场准入最宽松、法治体系最完善，大力推进“一网通办”，严格落实负面清单管理制度，全面清理涉及市场准入的审批事项，在全社会营造公平竞争的法治环境。

李强强调，进一步扩大开放事关全市大局，涉及方方面面，必须凝心聚力、形成合力。要坚定开放决心，高举开放旗帜，在国家新一轮扩大开放的大格局中，找准定位，赢得主动。深入开展大调研，走到各类企业问计问需，真心实意服务和帮助企业。要强化改革联动，把“放管服”改革落实到位，拓展扩大开放新空间。要把握政策机遇，聚焦“上海扩大开放100条”压实责任，排出任务清单和进度表，确保各项举措落实见效。

市领导周波、翁祖亮、诸葛宇杰、肖贵玉、徐逸波出席会议。市发展改革委、市金融办、浦东新区作交流发言。全市各部委办局、各区、人民团体主要负责同志，中外企业、商会代表等参加。