这样的“晋江经验”，棒呆了！

日出东方 浪潮奔通 回望来路 在改革开放四十周年的里程碑上 赫然镌刻着 一则以城市命名的真理 —— 晋江经验 “晋江经验”因何而来 2001年 晋江市首次跃入全国百强“前十”，区域经济发展格局初现。 2002年6月 时任福建省长的习近平同志带着思考专程到晋江市调研。习近平总结提出“六个始终坚持”和“处理好五大关系”的思路，“晋江经验”，由此提出。 2002年8月 习近平同志将此调研思考整理提炼，撰写成《研究借鉴晋江经验，加快县域经济发展》一文，先后刊登于《人民日报》和《福建日报》。 2011年 福建省委在晋江召开全省县域经济发展工作会议，提出深刻学习领会“晋江经验”的精神实质。对照“晋江经验”提出：谁在解放思想上领先，谁就能在发展中赢得主动。 2014年 福建省委在晋江召开全省新型城镇化现场会，提出学习推广晋江新型城镇化经验。 2016年8月 新一届晋江市委按照“晋江经验”的内涵，为晋江未来描绘出一幅“国际化创新型品质城市”新蓝图：国家园林城市、国家生态市、国家新型城镇化建设试点、国家金融改革试验区、中国制造2025示范市、海丝战略先行区…… 2018年 在“晋江经验”的指引下，坚持以市场为导向，坚持解放和发展社会生产力，坚持社会主义市场经济改革方向，全面激发全社会创造力和发展活力。认真贯彻五大发展理念，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，走出了一条全面发展之路。 “晋江经验”包括哪些内容 不负韶光 硕果累累 连续24年领跑福建县域经济 连续16届位居全国县域经济基本竞争力5-7位 集20余个“国字头”名片于一身 16年时间GDP增长近90倍 坐拥7万枚商标 百余个品牌雄踞全国同类商品价值榜前列 甚至享誉全球 …… 2017年，晋江全市地区生产总值（GDP）1981.5亿元，增长8.2%，是1978年的1366倍、2002年的7.2倍、2012年的1.6倍，经济密度达到3.05亿元/平方公里；财政总收入212.23亿元，是1978年的1158倍、2002年的10.6倍、2012年的1.3倍，经济总量连续23年位居福建省县域首位、县域经济基本竞争力连续16届位居全国5-7位。 （施清凉 摄） 有人将晋江的发展称为“奇迹” 而成就这一“奇迹”的是 “六个始终坚持”和“处理好五大关系” 的发展思想 “六个始终坚持” 始终坚持以发展社会生产力为改革和发展的根本方向，始终坚持以市场为导向发展经济，始终坚持在顽强拼搏中取胜，始终坚持以诚信促进市场经济的健康发展，始终坚持立足本地优势和选择符合自身条件的最佳方式加快经济发展，始终坚持加强政府对市场经济的引导和服务。 “正确处理好五个关系” 处理好有形通道和无形通道的关系，处理好发展中小企业和大企业之间的关系，处理好发展高新技术产业和传统产业的关系，处理好工业化和城市化的关系，处理好发展市场经济与建设新型服务型政府之间的关系。 “晋江经验”的晋江成就 晋江——福建省泉州市下辖县级市，地处福建东南沿海、泉州市东南部，是闽西南经济协作区重要节点城市，是“21世纪海上丝绸之路”先行区和海上战略支点。 从“盘活三闲、三来一补、三资上路”起步，昔日贫瘠的滨海沙地，如今早己成为产业多元、经济活跃、生态友好、人才荟萃、活力四射的品牌之都。 （许世共 摄） 综合实力显著增强 2017年，晋江全市地区生产总值（GDP）1981.5亿元，增长8.2%，经济总量连续23年位居福建省县域首位、县域经济基本竞争力连续16届位居全国5-7位。 同时先后荣获“全国文明城市”“国家园林城市”“国家生态市”等称号，并成功申办2020年第18届世界中学生运动会，获得连续4届国际大体联世界杯举办权。 （施清凉 摄） 发展质量持续优化 民营经济保持旺盛活力。目前全市民营企业达4.8万家，形成纺织服装、制鞋2个超千亿和食品饮料等5个超百亿产业集群，民营经济创造出的经济总量、税收和就业岗位占比都在全市的95%以上，形成“十分天下有其九”的发展格局。 产业结构更加合理。安踏、恒安等大企业带动更加凸显，晋华集成电路等一批大项目快速推进，国际鞋纺城等一批大市场、大平台建成投用，传统优势产业加速向先进制造业跃升，集成电路、石墨烯等高新产业加速向全链条发展，现代服务业加速向专业化、个性化、高端化延伸。 创新驱动效应明显。建成7家国字号科研机构和福州大学晋江校区，制定全国县级首份人才认定标准，累计引进认定国家千人计划等各类高层次人才2074人，培育高新技术企业85家、省级以上各类企业研发机构87个，专利申请量、授权量分别达7310件、4601件。 企业发展更具质量内涵。目前全市产值超亿元企业超800家，上市企业46家，中国驰名商标42件，晋江的产业发展逐步从粗放、劳动密集型、资源消耗型的生产模式，转化为集约、绿色、可持续的发展方式。 城乡面貌脱胎换骨 真正实现全市一座城、城乡一体化，推动城乡“6+1”基础设施建设（交通、能源、市政、水利、信息化、环保和社会事业）和教育、卫生、文体、市政配套、社会福利“五个系列” 资源稳步整合，打造晋江任何地方15分钟内上高速、市区20分钟内到达任何一个镇、各镇之间30分钟内通达的“152030”快速交通圈和海陆空铁为一体的立体交通网络。 市区绿化覆盖率达44.04%，绿地率达39.93%，城市空气质量优良率长期保持97%以上。 晋江的房价始终控制在合理的范围之内（目前均价不到1万），不管是本地人口还是外来人口，都能在晋江买得起房、住得起房。 （赖进财 摄） 改革开放取得明显突破 先后承担30项国家级改革试点，新型城镇化、农村集体产权制度改革等经验亮相国际、推广全国，成为全省乃至全国改革试点最多、成果最丰富的县级城市之一。 积极响应国家“一带一路”倡议，用好“侨”“台”资源，发挥海丝起点城市优势，把“国际化”作为城市发展的三大战略之一。多年来，外贸依存度持续保持在60%以上，2017年全市社会出口达到480亿元。 成功落地一大批国际化平台、项目，综合保税区、国际邮件互换局分别获批设立运行，晋华、矽品、芝奇等国际项目成功落地，国际马拉松、洲际沙排、APEC电子商务工商联盟论坛等系列重大赛事、商务活动成功举办。一批企业加速国际化步伐，恒安、安踏、361度等纷纷在海外设立营销中心、设计研发中心，全市马德里商标达310件。 （施清凉 摄） 民生福祉大幅提升 每年将65%以上本级财力投入民生领域：在全国，率先探索新农合跨省异地结报，率先实现被征地人员养老保险“即征即保”，率先实现治安巡逻村社全覆盖；在全省，率先推行“居住证”制度，110万外来创业务工人员享受30项市民待遇，真正让外来人口“引得来、留得住、融得入”；率先实行公办高中和中职学校免学费，每年都有超过4万名学生受益；率先实行乡村医生养老保障制度和城乡环卫保洁一体化。 同时，在全省率先完成国定、省定、市定贫困人口的脱贫攻坚任务，对今后新增的贫困人口全部纳入低保，由政府进行兜底。 （赖进财 摄） 文化文明不断丰富内涵 坚持文化传承与文明创建并重，不断提升市民文化自信和文明素养。坚持固态保护、活态传承和业态提升，集中开展古建筑、古村落修缮，灵水、梧林等一批“乡愁记忆”得到保护，6个传统古村落列入中国传统村落，南音、掌中木偶等得到传承、蜚声海内外，五店市传统街区成为展示闽南文化的城市地标，金井、深沪、新塘分别入选国家、省特色小镇。 文明创建方面，成功获评全国文明城市，移风易俗工作经验在中宣部作典型发言，城市国际化水平、市民文明程度不断提升。 （施清凉 摄） 国际化营商环境初见雏形 坚持以国际化标准完善城市配套，全面建设服务型政府，在全市推广“不叫不到、随叫随到、说到做到、服务周到”的服务理念，全力当好经济社会发展的“引路人”“推车手”“服务员”三种角色，营造便捷化、法制化、国际化的营商环境，激发和保护企业家精神。 （庄致平 摄） 小编语 再次总结学习“晋江经验” 曾经的那些艰难险阻、雄关漫道 以及所取得的一系列成就 都让我们“而今迈步从头越”更有自信 也激荡着我们“直挂云帆济沧海”的豪情 不断创新丰富“晋江经验” 使其在更广泛的领城 释放出磅薄的发展思想动能 奋进出新时代波澜壮阔的圆梦新篇 来源：东南网，综合人民日报