推动务实合作 打造中阿命运共同体——习近平主席在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上的重要讲话引发积极评价

新闻频道 来源：央视网 2018年07月10日 20:14A-A+

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央视网消息（新闻联播）：习近平主席在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上的讲话，将中国新时代外交“两个构建”核心理念与中东的现实和需求紧密结合，从战略高度全面阐述中国的中东政策理念，提出中阿合作新举措，得到与会人士积极评价。

习近平主席在讲话中，精确把握世界大势，再次重申了中国在中东问题上的原则立场，并宣布进一步提升中阿关系的重要倡议。新理念促和平、新举措促发展。

约旦外交与侨务大臣 艾伊曼·萨法迪： 毫无疑问习近平主席的讲话十分重要，他在发言中阐明了中阿合作的重要性，并提出具体措施，描绘出了中阿之间广泛的合作前景。

阿尔及利亚外长 梅萨赫勒：习近平主席在讲话中给与中阿合作很高的战略地位，阿拉伯世界正在经历重大的变革，这正是我们所需要的。习近平主席在讲话中还提出了很多关于中阿之间经贸、文化等领域合作的倡议，我们希望中阿关系能够成为国际合作的典范。

习近平主席提出的“一带一路”倡议，激活中阿合作潜力，取得丰硕成果。与会嘉宾认为，习近平主席在讲话中提出的多项倡议，将推进中阿“一带一路”务实合作。

阿盟秘书长 盖特：习近平主席提出的“一带一路”是一个非常积极的倡议，它将从各个方面发挥作用，包括港口、铁路、航空、投资贸易等，而这些都是阿拉伯国家人民关注的。尤其是习主席谈到，将给予阿拉伯青年和科学家数千个在中国培训的机会，这将开发他们的潜力，有助于双方未来合作。

阿盟外长理事会轮值主席 沙特外交大臣 朱贝尔： 我们认为“一带一路”倡议是一个具有历史意义的倡议，它将改变世界，给所有参与其中的国家带来巨大的发展机遇。阿拉伯国家愿意积极参与“一带一路”建设。

新时代的中阿合作，以共建“一带一路”为引领，努力打造中阿命运共同体，用实际行动解答“中东之问”，破解“中东难题”。

科威特第一副首相兼外交大臣 萨巴赫：习近平主席在今天的讲话中，给出了解决阿拉伯地区复杂问题的方案。中国尊重人民的权利和自由，坚持公正、平等的原则，我们看到中国将这些原则应用于处理阿拉伯事务中。中方提出用发展来实现和平，所有这些倡议都减轻了阿拉伯国家人民遭遇的苦难。