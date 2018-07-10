努力打造国家人工智能发展高地！市委中心组学习会聚焦这一颠覆性技术

以举办世界人工智能大会为契机，加快推进人工智能深度应用和产业发展，努力打造国家人工智能发展高地，成为全国领先的人工智能创新策源地、应用示范地、产业集聚地和人才高地。

市委中心组今天下午举行学习会，听取上海市决策咨询委员会委员、清华大学国家金融研究院院长朱民关于人工智能与产业发展的专题辅导报告。市委书记李强指出，要充分认识人工智能发展带来的历史性变革，更加坚定推进战略性新兴产业发展的信心和决心，抢抓人工智能发展的重大战略机遇，加快建成国家人工智能发展高地，为提升城市能级和核心竞争力提供强有力支撑。

朱民的辅导报告，用大量数据和鲜活案例深入阐释人工智能将深刻改变人类生产生活方式，深刻改变全球经济格局和经济结构，对国家人工智能战略作了全面解读，并就上海人工智能发展、推动六大产业智能化提出建议。与会同志联系工作实际交流了学习体会。

李强指出，新一代人工智能作为战略性技术、颠覆性技术，正在深刻改变世界，对国家和城市的未来发展至关重要。上海在人工智能领域具有良好基础，要主动求变应变，坚定信心决心，紧紧抓住人工智能这一战略突破口。要按照党中央、国务院的部署要求，结合上海实际，以举办世界人工智能大会为契机，加快推进人工智能深度应用和产业发展，努力打造国家人工智能发展高地，成为全国领先的人工智能创新策源地、应用示范地、产业集聚地和人才高地。

李强指出，要牢牢把握推动人工智能发展的目标任务，抓住用好人工智能发展的核心要素。大数据及应用技术是人工智能发展的先导驱动要素，要建设好市大数据中心，推动数据资源共享开放，为人工智能加快发展构建应用场景。人才及资本是人工智能发展的关键支撑要素，要创造顶尖人才和资本集聚的“最佳土壤”。基础设施及安全是人工智能发展的重要保障要素，要依托5G网络、类脑芯片、智能云平台等培育“最优生态”。要扶持培育一批人工智能领域的创新型标杆企业，支持企业在上海做大做强。