努力开创上海党的建设和组织工作新局面！市委常委会传达全国组织工作会议精神

摘要：进一步把思想和行动统一到党中央关于新时代党的建设和组织工作的战略部署上来。切实贯彻落实新时代党的组织路线，努力开创上海党的建设和组织工作新局面。

市委常委会今天举行扩大会议，传达学习习近平总书记在全国组织工作会议上的重要讲话精神。市委书记李强主持会议并讲话。

会议指出，习近平总书记在全国组织工作会议上的重要讲话，站在实现党在新时代历史使命的战略高度，系统总结了十八大以来党的建设和组织工作，深刻阐述了新时代党的组织路线的科学内涵、实践要求，明确了当前和今后一个时期党的建设和组织工作的战略部署，为不断提高组织工作质量和水平、把党建设得更加坚强有力提供了根本遵循、指明了实践路径。我们要深入学习、深刻领会，进一步把思想和行动统一到党中央关于新时代党的建设和组织工作的战略部署上来。

会议指出，要切实贯彻落实新时代党的组织路线，努力开创上海党的建设和组织工作新局面。要加强组织体系建设，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，确保党中央决策部署不折不扣得到贯彻落实。从严从实加强基层党建工作，勇于破解提高党的建设质量这一重大课题。要认真贯彻关于干部培育、选拔、管理和使用工作的部署要求，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，加大优秀年轻干部的培养选拔力度，真情关爱干部，帮助解决实际困难。要集聚爱国奉献的各方面优秀人才，深化人才体制机制改革，实施更加积极、更加开放、更加有效的人才引进政策，强化对人才的政治引领和政治吸纳，聚天下英才而用之，更好发挥人才支撑引领发展的作用。