特斯拉首个海外超级工厂坐标上海！李强会见马斯克，赞赏打造绿色可持续工厂典范

上海作为中国最大的经济中心城市，在提升城市能级和核心竞争力的过程中，将高度重视先进制造业的发展。我们将积极打造国际化、法治化、便利化的营商环境，为中外企业在沪发展创造更加有利的条件。

上海市委书记李强今天下午会见了美国特斯拉公司董事长兼首席执行官埃隆·马斯克。

李强代表市委、市政府对特斯拉纯电动车项目正式签约表示祝贺。他说，上海汽车产业发达，拥有比较完整的汽车产业链基础，特斯拉项目选择落户上海，将有助于更好拓展中国市场、亚太市场。希望双方以此为契机建立更紧密联系，进一步拓展全方位合作，推动实现互利共赢。上海作为中国最大的经济中心城市，在提升城市能级和核心竞争力的过程中，将高度重视先进制造业的发展。我们将积极打造国际化、法治化、便利化的营商环境，为中外企业在沪发展创造更加有利的条件。今年11月，首届中国国际进口博览会将在上海举办，这是中国向世界主动开放市场的重大举措，也是各国企业展示新品的重要平台。欢迎特斯拉参展并带来最新技术和优质产品，共享经贸发展机遇。

马斯克表示，特斯拉把首个海外超级工厂设在上海，正是基于上海这座城市所拥有的创新创造活力、高效的行动力和各类人才集聚优势。我们对未来发展充满期待和信心，将全力以赴把这家超级工厂打造成为集研发、制造、销售等功能于一体的绿色可持续工厂典范。

上海市领导周波、诸葛宇杰参加会见。