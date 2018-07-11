美汽车关税威胁引发全球厂商忧虑

晨报记者 邬思蓓

美国总统特朗普近日在社交媒体上威胁对从欧盟进口的汽车加征20%关税，再次引发国际汽车厂商对贸易环境恶化的忧虑。业内人士指出，美国对进口汽车加征关税将破坏全球产业供应链，伤害包括美国企业在内的汽车厂商并将掣肘全球汽车产业革新。

国际车企担忧美关税威胁

据新华社报道，特朗普在社交媒体推特上表示，如果欧盟不“很快”取消对美国产品的关税和贸易壁垒，美国将对从欧盟进口的汽车加征20%关税，远高于目前美国对欧盟2.5%的汽车进口关税。德国戴姆勒、宝马等汽车厂商股票当天应声下跌。

此前美国商务部已于5月底对进口汽车及零配件启动所谓的“232调查”，声称海外进口“削弱了”美国国内汽车产业。据美国媒体透露，美国商务部计划7月底或8月完成相关调查，并在11月前向特朗普提交政策建议，最终可能会导致美政府对进口汽车加征关税。

鉴于汽车产业超长的供应链条和复杂的全球分工，美国汽车关税威胁引发全球汽车厂商的普遍忧虑。沃尔沃副总裁瓦雷拉日前在美国南卡罗来纳州举行的新工厂落成仪式上说，该厂所需的零件约一半由北美地区提供，另一半来自欧洲、亚洲等地；产出的汽车一半将由美国市场消化，另一半将销售到全球各地。

瓦雷拉指出，要想在生产到销售各个环节维持较低成本，必须有赖于自由开放的国际贸易环境，而如果美国提高进口汽车及零配件关税，新工厂可能无法实现最大产能。

德国工商业联合会主席施魏策尔也担心美国正在远离自由和公平贸易。他预计美国加征汽车关税可能会导致德国汽车制造商对美汽车出口每年增加约70亿美元成本。

挥舞关税大棒无助美国汽车产业

虽然特朗普宣称要通过提高关税保护美国本土汽车产业，但现实是，关税措施会伤害美国本土汽车产业的全球布局和损害美国整体就业。

美国全球汽车制造商协会会长约翰·博泽拉表示，据该协会所知没人要求关税保护，加征关税将损害美国汽车业的竞争力，并引起美国贸易伙伴的报复。此前为回应美国加征钢铝产品关税，欧盟、加拿大、墨西哥等经济体都已宣布相应反制措施。

据《华尔街日报》报道，通用、福特和菲亚特克莱斯勒三大汽车制造商去年进口近两百万辆汽车在美国市场销售，其中大部分在墨西哥生产。特朗普政府的汽车关税也将令美国本土汽车厂商遭受打击，并提高美国消费者购买成本。

沃尔沃汽车总裁兼首席执行官塞缪尔森指出，沃尔沃的南卡罗来纳工厂本来可以创造四千个就业机会，但如果美国设置贸易壁垒和限制，该工厂将无法实现预期就业目标。

美国世界贸易咨询公司近期发布的研究报告显示，关税上调将导致美国消费者为价值3万美元的进口汽车额外支付6400美元。

关税上调或将掣肘全球汽车产业发展

当前全球汽车产业正处于变革时代，新能源、智能化成为未来汽车业发展方向。业内人士认为，如果美国加征汽车关税成为现实，将增加国际汽车厂商生产成本，降低车企利润，从而对全球汽车业革新造成不利影响。

大众汽车高管沃博肯表示，美国加征钢铝产品关税已增加公司运营成本，如果美国再对进口汽车加征关税，公司可能不得不重新考虑在美国田纳西州生产纯电动汽车的决定。

沃尔沃6月初曾提出未来十年大幅增加纯电动汽车和自动驾驶汽车的销售比例，但塞缪尔森表示，美国对进口汽车及零配件加征关税将降低整个系统效率，减少公司用于产品研发和改善质量的资金，最终让消费者不得不接受低质量产品。

据报道，欧盟委员会将于下周召开会议评估美国汽车关税威胁，为此次会议准备的一份报告提到，在当前应致力于开发自动驾驶和电动汽车的重要时刻，美国威胁对进口汽车加征关税将令全球汽车生产模式遭遇挑战，这种贸易保护主义措施也不会帮助美国汽车厂商。