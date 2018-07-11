广汽新能源新车规划发布-明年将打造第二代纯电平台

7月3日，在上海核心媒体沟通会上，广汽新能源与大家分享了广汽新能源GS4 PHEV、GE3的技术亮点与优势。同时，公布了广汽新能源2018、2019年的新车及电动平台规划。

广汽新能源GS4 PHEV从热销汽油SUV传祺GS4衍生而来。除了保有后者高颜值、大空间、低油耗、高品质的特性外，GS4 PHEV 搭载了创新的1.5 ATK阿特金森循环发动机+G-MC机电耦合系统。最高功率达130Kw、最大扭矩为300Nm，0-50Km/h加速仅4.9秒，纯电续航里程大于58Km，单次总续航里程超600Km，百公里综合油耗低至1.8升。

为了确保电池的稳定性与安全性，GS4 PHEV采用了广汽第三代智能温控系统。通过电池包内部液态温控循环调节电芯温度使电芯时刻处于最高效工作状态，无惧冷热，并拥有慢冷、快冷和加热三种工作模式。电池也具备了主动、被动双重安全保障。

纯电动车型广汽新能源GE3则是另一款明显产品，上月刚刚斩获天猫汽车618新能源车型销量冠军，引爆线上新零售。而值得一提的是，今年6月，续航里程更长的GE3 530已开启预售，并将于8月正式上市。

GE3 530 NEDC综合工况续航410km，有业界超高能量密度电池系统，大于160Wh/kg；同时其百公里电耗仅为14.7kWh/100kg，电耗水平更优于标准值25%以上，综合可享最高标准的1.32倍国家补贴，成为补贴退坡后的“新政第一车”。据悉，8月上市的广汽新能源GE3 530还将率先搭载广汽腾讯车联AI in Car，并实现“QQ音乐”首次车端应用，对于年轻消费者而言具有一定吸引力。

在此次媒体沟通会上，广汽新能源再次发布了未来两年的规划。除了确定于今年8月正式上市的GE3 530外，2019年广汽新能源公司还将推出第二代纯电专属平台。而在渠道建设上了，除了传统4S店外，还将继续在一线城市布局“25小时体验中心”，并打造“体验中心”、“展示中心”、“社区展厅”多层级渠道体系，已满足不同消费群体的需求。 （老 铁）