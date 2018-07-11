百度携手现代汽车 加速汽车产业智能进化

7月6日，百度与现代汽车签署谅解备忘录，正式达成车联网方面的全方位合作，未来双方将合作打造搭载小度车载OS的量产车型，携手推进人工智能技术在车联网领域的应用，通过技术创新与产品创新，加速行业“AI+汽车”的进程。

百度Apollo车联网与现代汽车将基于小度车载OS展开深度合作，Apollo小度车载OS是2018百度AI开发者大会上推出的面向量产的完整人工智能车联网系统解决方案，具备完整、开放、多模三大优势。目前小度车载OS包含四个完整组件：液晶仪表盘组件、流媒体后视镜组件、大屏智能车机组件、小度车载机器人组件。小度车载机器人不仅具有丰富的表情，还能够识别车主的语音、手势、表情等。

同时，双方还将围绕车家互联打造智能化车载体验，百度Apollo 车家互联功能打通了汽车和家庭两个高频场景，用户坐在家中发出语音指令就能实现对车辆的远程控制，如远程控制，通风、检查油耗、封闭车门等； 还能完成查询车辆云端互联存储的出行信息，规划路线及查询出行路况等一系列操作。此外，Apollo车联网和现代汽车还将共同开发语音语义、地图、内容个性化推荐等多种车联网核心技术。未来，双方还正在合作新车型，全面搭载百度AI技术。 （刘淑清）